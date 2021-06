Opnieuw luchtaanvallen op Gaza na brandballonnen

Israël heeft bombardementen uitgevoerd in de Gazastrook in de nacht van donderdag op vrijdag. Volgens het Israëlische leger ging het om een vergelding voor zogeheten brandballonnen die in de afgelopen drie dagen vanuit het gebied zijn opgelaten. Zover bekend zijn er geen doden gevallen, meldt persbureau AP.

De luchtaanval is de tweede sinds een wapenstilstand die vorige maand was gesloten tussen het Israëlische leger en Hamas, nadat het conflict hevig was opgelaaid. Het Israëlische leger stelt militaire doelen te hebben beschoten, waaronder een lanceerplatform voor raketten. Kort na het bombardement ging het luchtalarm af in Israël, vermoedelijk omdat er voorwerpen vanuit de Gazastrook naar Israël werden geschoten.

Het Israëlische leger zegt zich voor te bereiden op „verschillende scenario’s”, waaronder een terugkeer van de vijandigheden over en weer. In de nacht van dinsdag op woensdag voerde Israël ook al bombardementen uit op de Gazastrook, waarbij het toen ook zou gaan om een vergelding voor brandballonnen.

Wapenstilstand

In mei vielen bij elf dagen van gevechten tussen het Israëlische leger en Hamas volgens de VN 242 doden. In die periode werden duizenden raketten afgevuurd vanuit de Gazastrook, waarvan de meesten door het Israëlische luchtafweergeschut uit de lucht werden gehaald.

De nieuwe Israëlische regering onder leiding van Naftali Bennett, die op zondag is aangetreden, heeft deze week gelijk met veel spanningen te maken. Afgelopen dinsdag werd een omstreden vlaggenmars georganiseerd, waarbij nationalistische Israëliërs als protest door Oost-Jeruzalem liepen. In de aanloop daarvan vielen al 27 gewonden toen de politie rubberen kogels schoot op Palestijnse tegendemonstranten.

