Is er een spelersopstand gaande tegen de commercie? Zonder sponsors die gul aan clubs en toernooien kleven, zouden voetballers nog bijbeunen in een sigarenzaak. Met persoonlijke merkdeals weten sterren hun astronomische inkomens bijna te verdubbelen.

De laatste mini-muiterij tegen de marketing zat aan de voeten van Georginio Wijnaldum en Memphis Depay. Na de droge zege op Oostenrijk stond de Oranje-aanvoerder braaf de NOS te woord, in zijn witte afkoelshirt van Nike. Nadat Memphis onbegrijpelijk grapje uithaalde, zoomde de camera even uit. Daar stonden ze, op hun badslippers. Wijnaldum, oranje sokken nog aan, in zo’n blauw-wit gestreept campingpaar van Adidas. Memphis blootvoets met het logo van Under Armour op zijn wreef.

Beten zij hier de hand die hen voedt? Verre van: Memphis was lang het gezicht van Under Armour. Wijnaldum is zijn eigen categorie in de webshop van Adidas.

Ronaldo wordt ‘Coca-Cola-killer’ genoemd, beursdaling niet zijn schuld

Het was geen sponsordis van Ronaldoëske proportie. De Portugees verstopte met walging op zijn smoel flesjes Coca-Cola tijdens een persconferentie. Zogenaamd vanwege zijn geloof, in een suikervrij lijf.

Het internet had zijn hypocrisie snel ingehaald: begin deze eeuw zat Ronaldo zelf in een reclame van de frisdankgigant. En hij dook op in omhelzing met een emmer gefrituurde kip van KFC. Vast een klein emmertje van de ongeveer 1 miljard die hij heeft binnengeschept.

Emilie van Outeren