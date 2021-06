Mag een man op leeftijd over erotische vrouwenliefde schrijven?

Een schrijver fantaseert er rustig op los. Zo verdiepte A.F.TH. van der Heijden zich voor zijn nieuwe roman, Stemvorken, in de wereld van de erotische vrouwenliefde. Dat kwam hem op kritiek te staan: hoe kan een man op leeftijd weten wat lesbische vrouwen tijdens seks ervaren?

Steeds vaker is er ophef rondom schrijvers die beticht worden van culturele toe-eigening: van de vertaling van het inauguratiegedicht van Amanda Gorman tot een controversiële roman uit Oprah Winfrey’s boekenclub.

Zijn we gevoeliger dan ooit? Of is de discussie over culturele toe-eigening terecht? In deze aflevering van Tussen de regels gaat presentator Michel Krielaars in gesprek met redacteur beeldende kunst en literatuur Toef Jaeger en literair redacteur Thomas de Veen.