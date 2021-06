Kinderarts waarschuwt voor opleving RS-virus, RIVM ziet geen stijging

Kinderarts en hoogleraar luchtweginfecties Louis Bont van het UMC Utrecht maakt zich zorgen om de opleving van het RS-virus in de regio Rotterdam. Volgens hem zijn daar „enkele tientallen” kinderen geïnfecteerd met het verkoudheidsvirus dat normaal gezien vooral in de winter voor problemen zorgt. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ziet geen echte stijging van het aantal meldingen.

Bont vindt het vooral opvallend omdat het virus volgens hem in de zomer niet voorkomt. „Het is nu in de regio Rotterdam de meest voorkomende reden voor ziekenhuisopname voor kinderen. De helft van de kinderen die we testen, test positief op het virus. Normaal is dat 5 tot 10 procent.” Om welke aantallen het precies gaat, kan hij niet zeggen.

Het RS-virus begint als een verkoudheidje, maar kan vooral bij jonge kinderen tot ernstige benauwdheid leiden. Jaarlijks belanden in Nederland tweeduizend kinderen in het ziekenhuis. Vooral in de winter. Het RIVM ziet geen echte stijging, zegt een woordvoerder. In week 21, de laatste week van mei, zijn vijf meldingen geregistreerd. „Daar kun je geen conclusies aan verbinden.” Ook in vorige jaren zijn er meldingen geweest van het RS-virus in de zomer. Dat is volgens het instituut niet vreemd: „Het virus is nooit helemaal weg, alleen minder aanwezig.”

Te weinig antistoffen

Dat er nu kinderen geïnfecteerd zijn, heeft volgens kinderarts Bont te maken met de coronamaatregelen. Door het houden van afstand heeft het virus moeilijk om zich heen kunnen grijpen. Daardoor hebben kinderen ook geen immuniteit op kunnen bouwen. „De samenleving opent weer en mensen zijn gevoeliger voor het virus omdat ze te weinig antistoffen hebben.”

Het is nog geen landelijk probleem, zegt de kinderarts. „Het zal zich ook niet als een olievlek verspreiden, omdat de samenleving voor een groot deel wel beschermd is tegen het virus.” Ook in de Verenigde Staten en Canada zijn onlangs lokale uitbraken van het RS-virus gemeld.

