In Albufeira gaat het mondkapje af en de cocktail erin

Twee Portugese politieagenten lopen Renos Club & Cocktail Bar binnen. Rond de veertig jongeren, onder wie veel Nederlanders en Britten, dansen en praten, de meesten zonder mondkapje en zeker niet allemaal op de in Portugal verplichte twee meter afstand. Op een statafel staat een vissenkom vol blauwe wodka redbull met lange rietjes erin. De agenten spreken iemand van het personeel aan en direct gaat de muziek uit. „Please go out”, klinkt daarna zonder verdere toelichting door de microfoon. De dansvloer stroomt leeg en de jongeren begeven zich gehoorzaam naar buiten. „Obrigado, dankjewel”, zegt de café-eigenaar tegen de agenten, kennelijk blij dat het bij een waarschuwing blijft.

Renos is een van de honderden horecagelegenheden op ‘de strip’ in badplaats Albufeira, dé straat voor vermaak. Cafés en restaurants zijn geopend, discotheken zijn nog dicht. Cocktails drinken mag, zolang je aan tafel blijft zitten en een mondkapje opdoet als je opstaat. In Renos Club was duidelijk niet iedereen bereid zich daaraan te houden.

Voor Nederlanders is Portugal ‘geel’, zo staat op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat betekent dat het niet verplicht is bij terugkomst een coronatest te doen. Toch riep het RIVM afgelopen week alle Nederlandse jongeren die in Portugal en Spanje zijn geweest op zich bij de GGD te laten testen – ook als ze geen klachten hadden. In een week tijd was het aantal besmette mensen dat in deze landen was geweest explosief gegroeid, van enkele tientallen naar ruim driehonderd, vaak jongeren tussen de 17 en 24 jaar.

Het RIVM vreest dat zij ook in contact zijn geweest met Britse toeristen en de Deltavariant, die in Engeland veel vaker voorkomt, mee naar Nederland nemen. Die variant is besmettelijker dan het coronavirus dat nu in Nederland rondgaat. Wie met vakantie gaat, moet dan ook waakzaam blijven, zeiden premier Rutte en minister De Jonge (Zorg) vrijdagavond nog op hun coronapersconferentie.

Glimmende bikini’s

Onder de jongeren die in Club Renos op de dansvloer stonden, is een groepje Nederlandse scholieren op examenreis. Ze blazen op een oranje vuvuzela ter gelegenheid van de voetbalwedstrijd Nederland-Oostenrijk die deze avond wordt gespeeld – en vieren naast het einde van hun schooltijd ook meteen de Nederlandse overwinning (2-0). Personeel van Club Renos had hun al een aantal keer verzocht hun mondkapje op te doen, zegt Sebby (18) uit Hilversum, die vwo-examen heeft gedaan op een internationale school. Dat vergat hij steeds. Dus staat hij nu buiten.

Op de strip ruikt het naar döner en elektronische sigarettenrook. Op straat wordt een mondkapje geadviseerd, tenzij het lukt om twee meter afstand te houden. De meeste jongeren op de strip houden zich daar wel aan. Coronamaatregelen zijn hier gesneden koek, aan de kassa van de plaatselijke slijterij is netjes een kuchscherm gemonteerd. Voor de deur staan jongeren in de rij te wachten – er mogen er twee per keer de winkel in.

Het is „dom” dat de Nederlandse overheid het niet verplicht stelt om een test te doen bij terugkomst, zegt Sebby, die net als iedereen hier niet met zijn achternaam in de krant wil. Hij gaat zich „sowieso” laten testen als hij thuiskomt, gezien alle verhalen die hij hoort over jongeren die met corona zijn teruggekeerd van examenreizen naar Mallorca. Suus (18), die naast Sebby staat: „Wij willen hier gewoon heen. De overheid moet met maatregelen zorgen dat het veilig is.”

Voor Britse toeristen ging Portugal in korte tijd van groen, naar geel, naar oranje. Nu moeten ze na terugkomst weer tien dagen in quarantaine. Het weerhoudt hen er niet van om te gaan. Zo ook twee Britse meisjes – begin twintig – in glimmende bikini’s en korte spijkerbroekjes. Ze maken een foto van de slush puppies, met strawberry daiquiri smaak, die ze net hebben gehaald. Ze hadden hun vakantie geboekt voordat Portugal oranje werd. „Quarantaine bij thuiskomst is geen probleem”, zegt het meisje met make-up en geföhnd haar. Ze werkt in de huisvesting en projectontwikkeling, dat gaat „makkelijk” vanuit huis.

‘Oma is nu gewoon gevaccineerd’

Jongeren in Albufeira blijken zich zelf weinig zorgen te maken over de deltavariant. „Je moet de jeugd nu los gaan laten”, zegt Yoeri (30) uit Rotterdam, teamleider bij een supermarkt. „Door mijn werk heb ik zes keer corona gehad, alle keren had ik geen klachten, steeds ging ik weer in quarantaine, om het goede voorbeeld te geven aan collega’s.” Het is een keer genoeg, bedoelt hij, nieuwe varianten of niet. „Mijn oma is nu gewoon gevaccineerd. Dat is het belangrijkste, zij is nu beschermd.” Maar ze knuffelen nog steeds niet. „Daar is mijn vader heel streng op.”

Vera (26) kijkt met vrienden voetbal bij feestcafé Celebration, waar veel Nederlanders komen. Zij en haar vriendin hebben hun reis naar Albufeira geboekt via Booking.com, zodat ze niet onverwacht terug hoeven. „De grote reisbureaus, zoals TUI en Corendon, doen er alles aan om Nederlanders terug te halen als de landen op oranje springen. Ik wil mijn vakantie gewoon afmaken, dan ga ik daarna wel in quarantaine, dat is voor mij geen punt.” Ze werkt op een psychiatrische afdeling. Het heeft haar vooral geraakt dat een verwarde patiënt de persoon die hij het meest vertrouwt, zijn moeder, door de coronamaatregelen lange tijd niet mocht zien. Hoe ze daarmee omging? „Zelf nabijheid geven, dat is het enige wat je kunt doen.” Nu knuffelt Vera haar vriendin, want Denzel Dumfries heeft voor Nederland gescoord.

Het RIVM waarschuwde deze week voor de introductie van de besmettelijke Deltavariant van het coronavirus in Nederland. Feestende scholieren die na hun eindexamen uitzwermen over Europa kunnen het virus mee terugnemen. Portugal is voor jongeren zowel populair als riskant.

