Hoop en dromen

Onze dagelijkse routine van douchen naar ontbijten, nadenken over wat we die dag moeten doen, en misschien al tijd vinden voor wat fantasieën over de vakantie, is anders dan die van mensen die opstaan met de hoop dat ze die dag gerespecteerd worden, en gewaardeerd om wie ze zijn. Velen volgen deze routine, vol met willekeurige gedachten die kostbare tijd innemen, door de dag heen. Wie vraagt zich af hoe hij of zij vandaag iemands leven positief kan beïnvloeden? Te weinig mensen doen dat. Heel menselijk, maar ook weer niet.

Als je een machtspositie hebt, en met macht bedoel ik dat je mensen om je heen direct kunt beïnvloeden met een beslissing of een daad, kun je de hoop en de dromen van mensen vernietigen of voeden. Of je nou eigenaar bent van een groot bedrijf, kapper, directeur van een ziekenhuis, hoofd van politie, vader of moeder, of burgemeester.

Het verhaal van Seid Visin is helaas een van de vele die ik ken. Een jongeman die door bewust en onbewust gedrag diepe psychologische schade is toegebracht. Seid, die in zijn jeugd voor AC Milan speelde, was geboren Ethiopiër, en werd door een Italiaanse familie geadopteerd. Hij zou dit jaar 21 zijn geworden, maar besloot twee weken geleden een eind te maken aan zijn leven.

Hij sprak op Facebook over de dingen die hij meemaakte in zijn leven, situaties die ik zelf ook veel heb gezien. Over mensen die zich niet door hem wilden laten bedienen toen hij ober was. Dit soort gedrag is overal zichtbaar, voor wie het wil zien. Seid probeerde op een eerlijke manier zijn geld te verdienen, nadat zijn droom om profvoetballer te worden was geëindigd. Hoogstwaarschijnlijk zullen we nooit ten diepste weten waarom hij zichzelf van het leven beroofde.

Wat we wel weten is hoe we met elkaar zouden moeten omgaan. Hoe we anderen kunnen respecteren, vooral wanneer ze jong zijn en vol dromen van een mooie toekomst.

Als u ook vindt dat iemand een glimlach ontlokken, of iemand een goed gevoel geven over zichzelf, behoort tot de schoonheid van het leven, dan zijn talloze daden denkbaar. Als we het ook echt menen, als we iemand vragen hoe het met hem of haar gaat. Als we een schoonmaker van een openbaar toilet in de ogen kijken en bedanken voor het werk dat hij doet. Als we iemand complimenteren die goed werk heeft geleverd, of als we iemands leven of werk kunnen verbeteren met één besluit.

Als we meer zouden visualiseren over het positief beïnvloeden van de hoop en de dromen van de mensen om ons heen, zouden gevoelige mensen als Seid zich al een stuk beter voelen.

Als docent wil je het zelfvertrouwen van je leerlingen vergroten en hen laten geloven dat alles waar zij van dromen mogelijk is. Als werkgever wil je authentiek zijn, zodat je werknemers zich gewaardeerd voelen, en rechtvaardig beloond. Als voetbalcoach wil je alle spelers het gevoel geven dat iedereen onderdeel is van het gezamenlijke project, en dat ze onder jouw leiding hun dromen waar kunnen maken. Misschien ben jij degene die de sporters naar een hoger niveau kan brengen, waardoor ze naar een grotere club kunnen, of worden uitgezonden naar een EK of WK.

Visualiseer hoe je die dromen positief kunt beïnvloeden. De samenleving heeft meer spiritualiteit nodig, oprechte zorg om mensen. Wat we hiervoor terugkrijgen is een betere maatschappij voor iedereen, maar zeker ook voor jongeren als Seid.

Clarence Seedorf is oud-voetballer. Nu is hij ondernemer, filantroop en gastspreker.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl.