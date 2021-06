Groep E: Zweden verslaat Slowakije in Sint-Petersburg

Zweden heeft de leiding in Groep E genomen. In Sint-Petersburg versloeg de ploeg van bondscoach Janne Andersson Slowakije met 1-0. Het enige doelpunt viel in de 77ste minuut uit een strafschop van Emil Forsberg. Zweden heeft nu vier punten uit twee wedstrijden, de Slowaken blijven op drie punten staan. De andere wedstrijd in deze groep, Spanje - Polen, is zaterdag om 21 uur in Sevilla.

De Zweedse matchwinner Emil Forsberg (links) in duel met de Slowaak Martin Koscelnik. Foto Anton Vaganov / EPA

Slowakije was het EK begonnen met een verrassende 2-1 overwinning op Polen. Zweden had voor een surprise gezorgd door Spanje op 0-0 te houden in Sevilla, 3.580 kilometer ten zuidwesten van Sint-Petersburg. Maar de eerste helft van het duel tussen deze ploegen in de Russische stad was vooral van een bedroevend niveau, zonder kansen aan beide kanten. Pas na de rust ontspon zich een aardig duel, met Zweden als betere van de twee ploegen.

De Zweede uitblinker van de eerste wedstrijd, Alexander Isak, loste in de 46ste minuut het eerste schot vanaf rand strafschopgebied, maar de Slowaak Milan Skriniar kon de bal met een fraaie tackle blokkeren. Het eerste echte schot op doel volgde een paar minuten later, toen de eenzame spits Ondrej Duda de bal over het Zweedse doel schoot.

Na een uur voorkwam doelman Martin Dubravka met een reflex een Zweedse voorsprong na een kopbal van linksback Ludwig Augustinsson. Daarna dribbelde Isak een paar verdedigers dol, maar ook hij stuitte op Dubravka.

De Slowaakse keeper veroorzaakte een kwartier voor tijd een strafschop door de Zweedse invaller Robin Quaison neer te leggen. Berg scoorde als derde speler tijdens dit EK rechtstreeks uit een penalty, de Portugees Ronaldo en de Nederlandse spits Memphis Depay gingen hem voor.

