Engeland en Schotland spelen voor de 115de keer tegen elkaar

Programma vrijdag 18 juni 2021 15.00 Zweden - Slowakije 18.00 Kroatië - Tsjechië 21.00 Engeland - Schotland

In dit blog houdt NRC het nieuws bij rondom het EK voetbal. Vandaag twee wedstrijden in Groep D en een in Groep E.