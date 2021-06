Een bordeauxhond wordt getoond op een hondenshow in het Amerikaanse dorp Tarrytown (nabij New York). De jaarlijks georganiseerde Westminster Kennel Club Dog Show bestaat sinds 1877 en vindt normaal plaats in de stad New York. Vanwege de coronapandemie is het evenement dit jaar verhuisd naar de buitenlucht in Tarrytown.

Foto Kathy Willens / AP