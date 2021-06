Je kunt tegenwoordig miljonair worden met memes. Maar wat zijn het?

Al een week of vijf schrijf ik wekelijks op deze plek over memes. Maar wat zijn dat eigenlijk, vraagt u zich intussen misschien af. Het korte antwoord: het zijn grappen in de vorm van plaatjes of filmpjes die veelvuldig worden gedeeld, gemanipuleerd en geïmiteerd op het internet. Als schoolvoorbeeld: ‘Grumpy Cat’, een kat die door en permanent chagrijnige blik perfect de gemoedstoestand van de miljoenen internetgebruikers die ermee aan de haal gingen illustreert.

Nu is niets zo menselijks als een meme. Ze zitten in onze genen. Of, beter gezegd: ze gedragen zich net als onze genen dat doen. Onze erfelijke eigenschappen zijn in die zin vergelijkbaar met Grumpy Cat. Die vergelijking tussen de werking van memes en genen werd samen met de nieuwe ‘soortnaam’ meme geïntroduceerd door de Britse evolutiebioloog Richard Dawkins in zijn boek The Selfish Gene uit 1976. Memes, stelt Dawkins, zijn dragers van culturele informatie en verspreiden zich, net als genen, door middel van imitatie. Ze gedijen bij verspreiding. Grumpy Cat is zo bezien een informatiedrager die reproduceert, evolueert, muteert en, als zodanig, overleeft.

Toch is er één groot verschil tussen Dawkins’ concept en de online meme zoals we die vandaag de dag kennen. Volgens Dawkins muteert de meme zich volledig willekeurig. De TikTok-generatie, daarentegen, wéét wat-ie doet. Doelbewust wordt een foto van het geblokkeerde Suezkanaal gemanipuleerd door het vrachtschip Ever Given te kopiëren en te plakken in een scène uit Lord of the Rings. Je zou ook kunnen stellen dat hoewel iemand een plaatje bewust ombouwt tot meme, dat plaatje zélf volstrekt willekeurig is. Neem de foto van Grumpy Cat: nooit bedoeld als meme, maar vervolgens verworden tot internethit.

‘For the better, right?’

De afgelopen weken ging een Star Wars-referentie viraal toen een Reddit-gebruiker een vierluik maakte en zelf voorzag van tekst. Anakin en Padmé een dialoog. Anakin: „I’m going to change the world.” Padmé: „For the better, right?” Anakin blijft stil. Padmé, opnieuw maar nu verontwaardigd: „For the better, right?”

Die grap wisten ook wetenschappers te vinden. Zo gebruikt een PhD-student de Star Wars-meme om de ratrace onder jonge academici en hun gebrekkige baankansen te illustreren. Dat je met simpele visuele grapjes wereldwijde bekendheid kan verwerven op het internet, laat zien hoe groot de impact van deze informatiedragers is geworden.

Lees ook de vorige aflevering in deze rubriek: #Proletariërs aller landen, verenigt u!

De meest succesvolle memes zijn de afbeeldingen die maar al te graag gekopieerd, overgenomen, aangepast en overgedragen worden op en door het internet: in de ‘survival of the fittest meme’, zijn het de best reproducerende memes die de culturele overhand krijgen.

En dat is geld waard: dergelijke populaire internetbeelden kunnen miljoenen dollars opleveren, bleek eerder deze maand. Een van de meest vertroetelende memes ooit, ‘Doge’, werd geveild voor zo’n 4 miljoen dollar. De iconische foto van een enthousiast uitziende Shiba Inu werd verkocht als non-fungible token. Die tokens zijn een manier om contractueel en persoonsgebonden eigenaarschap toe te kennen aan digitale beelden en worden steeds meer gebruikt bij veilingen als ruilmiddel.

Voor de PhD-student die geen postdoc weet te vinden, valt er zo misschien toch nog winst te behalen op de mememarkt.