Code oranje voor groot deel van het land, kraan omgewaaid in Tiel

Het KNMI heeft vrijdagavond voor bijna het hele land code oranje afgegeven, met uitzondering van de provincies Zeeland, Brabant en Limburg. Het weerinstituut voorspelt zware onweersbuien, met lokaal kans op zware windstoten en hagelstenen van 2 tot 4 centimeter. Voor de zuidelijke provincies geldt code geel.

In Tiel (Gelderland) is door het noodweer vrijdagavond een grote kraan omgewaaid. De bestuurder raakte daarbij gewond, maar was wel aanspreekbaar. Hij is behandeld door ambulancepersoneel. De Veiligheidsregio Utrecht zegt vrijdagavond al tientallen meldingen van schade hebben binnen gekregen als gevolg van het noodweer. Bomen zouden zijn omgewaaid en dakbedekking zou van huizen zijn afgewaaid.

Volgens het KNMI bestaat ook het gevaar van blikseminslag. Het weerinstituut adviseert vanwege het onweer om niet te schuilen onder bomen en weg te blijven uit open gebied, zoals de hei en weilanden.

Het onstuimige weer is een gevolg van de tropische temperaturen van de afgelopen dagen. Afgelopen nacht trokken er ook al onweersbuien over het land. De overlast daarvan viel mee.