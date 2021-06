Breinbeschouwing

De kwestie was: wat zou bewustzijn zijn?

De neuropsycholoog kwam het vertellen

Hij sprak over neuronen (zenuwcellen)

En chemische transporten in het brein

En hoe je hoofd vervolgens met modellen

Uit het nogal chaotische festijn

Van stroomstootjes, signalen en gesein

Zijn eigen wereldbeeld moet samenstellen

Wat is dan schijn en wat is werkelijkheid?

Of moeten die begrippen op de helling?

Vroeg een van de toehoorders ongerust

Het antwoord was: er is geen onderscheid

Al wat men waarneemt is veronderstelling

Alleen is dáárvan niemand zich bewust…