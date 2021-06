„Juf, ik…ben...iets.…later.” De online les is begonnen en al fietsend logt een leerling in. Het is nog niet zo lang geleden dat de leerlingen van basis-4 de lessen Nederlands online volgden. Ze waren er. Allemaal en altijd. Soms met een broertje op schoot of met haperende wifi en soms luisterde de hele familie mee. Ze hebben zich aangepast en ongelofelijk hard gewerkt. Nederland, ons land is weer een klas vol basisdiploma’s rijker en ik ben ongelofelijk trots.

