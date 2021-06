Armaturen van Signify: lijm is verboden, de kliksluiting is ideaal

Er zullen weinig mensen zijn die zo gepassioneerd zijn over kliksluitingen als Kevin Raaijmakers van verlichtingsbedrijf Signify. In een kamer in het onderzoekscentrum in het Brabantse Maarheeze haalt hij in hoog tempo armaturen uit elkaar – klik! – en zet ze letterlijk in een handomdraai weer terug in elkaar. De buitenrand van een kleine, ronde armatuur? Die haal je zó eraf – dankzij die inkeping, dat is dus de kern van de bajonetvariant van de klikluiting. En zo doe je ‘m weer terug. Klik!

Dit is dus hoe de circulaire economie werkt, is zijn punt. Je moet ervoor zorgen dat een armatuur snel úit elkaar kan, niet alleen dat hij snel ín elkaar kan, zoals het vroeger ging. Zo kan je verschillende onderdelen correct recyclen. Dan gebruik je dus geen lijm, dat krijg je nooit meer los en gaat de waarde van de grondstof verloren. Je gebruikt zo min mogelijk verf en kit niks dicht – zoals sommige goedkopere Aziatische producenten wel doen. Raaijmakers: „Eén schroefje gebruiken is op zich nog oké, dat kan je loshalen. Maar het kost tijd om te doen, je zit dan op het randje.”

Signify print armaturen met 3d-printers op grote schaal. Een armatuur wordt geprint.

Nee, wat je echt wil, is dat iets losklikt. Zo kan de afvalverwerker – of beter gezegd: de recyclaar – de armatuur gemakkelijk uit elkaar halen. Letterlijk in een handomdraai.

In de circulaire economie is voor iedereen een andere rol weggelegd. De consument moet de juiste producten kopen, de recyclaar moet ze correct recyclen. En de producent – die zit er tussenin. Hij moet een product zo ontwerpen dat de klant het wil hebben én dat de recyclaar er uiteindelijk iets mee kan. Of dat het gemakkelijk is één onderdeel te vervangen in plaats van het hele ding, zodat het langer meegaat.

Een paar seconden

Dat is een uitdaging, weten ze bij Signify – het in Eindhoven gevestigde voormalige Philips Lighting, met 37.000 werknemers wereldwijd een van de grootste Nederlandse industriebedrijven. Van oudsher houden ontwerpers zich bezig met hoe je iets in elkaar zet, nu is het ook de vraag: hoe haal je het uit elkaar, en waar blijf je dan mee over? En dan moet het ook nog steeds verkopen: het mag niet opeens tien keer duurder zijn.

In de verschillende onderzoekscentra van het bedrijf studeren ontwerpers op het aanpassen of verzinnen van producten. Dat moet ook, want over vier jaar moet de ‘circulaire omzet’ van Signify 32 procent bedragen – tegenover 16 procent nu. De totale omzet van Signify bedroeg in 2020 6,5 miljard euro.

Op de locatie in het Brabantse Maarheeze, ooit een gigantische Philips-fabriek voor gloeilampbestanddelen, vertelt Raaijmakers hoe ontwerpers te werk gaan. Neem de armatuur die Signify voor Albert Heijn ontwierp. Die bestaat uit slechts twee delen, zonder lijm, zélfs zonder kliksluiting – ze hangen als het ware in elkaar.

Is er iets stuk? Dan kan je een onderdeel in een paar seconden vervangen. „Een winkelbediende kan het doen. Er komt geen installateur aan te pas.”

Dat is crucialer dan je misschien denkt. Als het goedkoper is om gewoon een hele armatuur uit het plafond te trekken en hem te vervangen – dan zal een bedrijf daar sneller voor gaan. „Als het een half uur kost om één onderdeel te vervangen, dan gaat het gewoon niet gebeuren.”

Veel mensen denken dat circulair ontwerpen alleen gaat om het materiaal, zegt Raaijmakers. „Maar de regels die we onze ontwerpers meegeven zijn: let op het materiaal én de tijd.”

Constant oplossen

Circulair ontwerpen draait voor een groot industriebedrijf als Signify uiteindelijk om het constant oplossen van dit soort spanningen. Je kunt wel het juiste materiaal gebruiken, maar als het te lang duurt om het uit elkaar te halen heb je er alsnog niks aan. En je kan wel iets circulair ontwerpen, maar het is het goedkoopst om armaturen te maken op productielijnen vol lijm in Azië – zoals van oudsher ook gebeurt.

Één van de meest opmerkelijke manieren waarop Signify deze spanningen te lijf gaat is met een geheel nieuwe productietechniek. In Maarheeze staan sinds een paar jaar honderden kleine 3D-printertjes – niet veel meer dan kleine kastjes, eigenlijk – die armaturen printen. Signify gebruikt als een van de eerste industriebedrijven de printers niet voor prototypes maar voor massaproductie: in 2020 verkocht Signify rond de half miljoen 3D-geprinte armaturen (op een totaal van enkele tientallen miljoenen armaturen).

De 3D-printers printen armaturen die maar uit een paar onderdelen bestaan. Schroefjes en lijm komen er nauwelijks aan te pas, kliksluitingen wel. En omdat er bijna alleen maar plastic wordt gebruikt, kunnen de armaturen gemakkelijk gerecycled worden.

Meerdere continenten

De investering in deze productietechniek – het bedrag deelt het bedrijf niet, maar er zit meerdere jaren onderzoekswerk in – is in feite niet alleen gebaseerd op het circulaire aspect. Signify ziet een markt voor deze iets duurdere lampen omdat designers van klanten – waaronder tot dusver onder meer Marks&Spencer, WeWork en Mercedes – zélf armaturen kunnen ontwerpen: de printer kan alles maken qua kleur en vorm. Dat is iets wat een ‘normale’ productielijn niet zomaar doet. Daar komt nog eens bij dat het vervolgens gaat om een circulair product.

Al met al willen sommige grote klanten dan volgens het bedrijf soms best wat meer betalen dan voor goedkopere, niet-circulaire lampen. Of het circulair is of niet interesseert de ene meer dan de andere – maar hoe dan ook neemt het percentage verkochte circulaire producten toe. En sommige klanten willen het niet, dat snapt Raaijmakers dan ook wel weer: als je een heel kantoorgebouw moet volhangen, kan het prijsverschil toch oplopen.

Voor de komende jaren heeft Signify grote verwachtingen van deze techniek – voorlopig is de groei stevig, in 2019 werden er pas 250.000 3D-geprinte armaturen geproduceerd, nu is dat al drie keer zoveel. Met de productietechniek is begonnen in Maarheeze, maar inmiddels wordt de productiecapaciteit voor 3D-geprinte armaturen wereldwijd uitgebreid in een vijftal fabrieken en heeft het bedrijf op meerdere continenten duizenden printers staan. Dat kan ook in ‘duurdere’ landen, omdat de productie weinig mensen vereist. Niet zelden verschijnen de nieuwe activiteiten in fabrieken die eigenlijk dicht zouden gaan, omdat de vraag naar hun traditionelere productgroepen verdwijnt als gevolg van de opkomst van LED – noem het hergebruik van een deel van de fabrieken (en een klein deel van de banen). Het geldt voor de locatie in Maarheeze zelf, waar de oorspronkelijke wolfraamproductie allang is verdwenen maar nog wel een tiental mensen werkt. En inmiddels wordt er ook 3D-geprint in de gasontladingslampfabriek in het Vlaamse Turnhout: bekend om z’n krimp en leegstaande hallen.

Verpesten van de keten

Als er zoveel opties zijn om circulaire armaturen te verkopen – waarom is het dan niet mogelijk om op meer dan 32 procent circulaire omzet uit te komen in 2025, zoals het doel is van Signify?

Raaijmakers pakt een lamp op die in de hoek van de kamer staat. Het is een grote, relatief zware podiumlamp. Bovenin hangt een metalen hangertje: totaal ander materiaal dan de rest van het ding, dat grotendeels van plastic is en zo gerecyled kan worden. „Dit ding hangt op zes meter hoogte en weegt vier kilo. Dat mag je niet met plastic ophangen, daar zijn regels voor.”

Niet zelden zijn wettelijke eisen het probleem bij een circulair ontwerp. Met sommige van de 3D-geprinte lampen is het zo: dan zijn vijf onderdelen bijvoorbeeld van plastic, maar moet er toch één schroefje in van de Europese wetgeving om alles gezekerd bij elkaar te houden.

Uiteindelijk kan je als bedrijf alles nog wel zo circulair mogelijk ontwerpen, het systeem werkt pas echt goed als iedereen op dezelfde manier werkt - je toeleveranciers, maar ook de klanten en recyclaars.

En ja, wat ook het geval is: bij sommige onderdelen is het nu eenmaal lastiger om met een circulaire oplossing te komen. De elektronicakabels bijvoorbeeld, waarmee je een lamp in het stopcontact koopt. Signify koopt die veelal in en ontwerpt ze niet zelf. Ook de lamp zelf is lastig – hoewel een LED-lampje al vele jaren langer mee gaat dan de inmiddels ouderwetse gloeilampen.

Uiteindelijk kan je als bedrijf alles nog wel zo circulair mogelijk ontwerpen, het systeem werkt pas echt goed als iedereen op dezelfde manier werkt - je toeleveranciers, maar ook de klanten en recyclaars. Je kunt er als bedrijf geen toezicht op houden dat je klant de 3D-geprinte lamp terugstuurt, of de recyclaar het éne schroefje niet losmaakt.

Raaijmakers: „Iedereen moet doen wat hij het beste kan. Wij zijn geen recyclingsbedrijf, wij maken armaturen. En we hopen dat we het zo doen dat de recyclaars er blij van worden. Maar inderdaad: in principe kan één iemand in de keten het voor iedereen verpesten.”

Circulaire economie Om de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen zal de mondiale economie een circulair systeem moeten worden. Daarin moeten veel minder grondstoffen gebruikt worden en materialen hergebruikt. Afval bestaat dan niet meer. Dat kan alleen als bedrijven hun producten radicaal anders ontwerpen. Deel 1: Armaturen van Signify: lijm is verboden, de kliksluiting is ideaal

