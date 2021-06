Antwerpen zoekt naar vermisten in puin van ingestort schoolgebouw

Een harde knal, en toen een hoop stof. Bij een bewoner van de Antwerpse wijk Nieuw-Zuid gingen vrijdagmiddag even voor drie uur niet direct alarmbellen af toen hij naar buiten keek en het eruitzag alsof er een zandstorm was opgetrokken. Dat gebeurde pas toen de sirenes begonnen en toen in de WhatsApp-groep van zijn gebouw foto’s en video’s gedeeld werden. „Ik ging op het balkon staan”, vertelt de bewoner, die zijn naam niet gepubliceerd wil hebben, „en toen zag ik de brandweer die met brancards naar buiten kwam.”

Vrijdagmiddag rond drie uur stortte een schoolgebouw in aanbouw aan de Jos Smolderenstraat in Antwerpen gedeeltelijk in. Het gebouw moest tegen 1 september, het begin van het nieuwe schooljaar, klaar zijn. Bij de werkzaamheden om het tijdig af te krijgen, ging iets grondig mis: een deel van het gebouw kwam naar beneden en de stelling die ertegen stond kwam volledig naar beneden. Wat als eerste gebeurde, is vooralsnog onduidelijk.

In het gebouw en op de stellages waren op het moment van het ongeluk mensen aan het werk. Een twintigtal mensen kon veilig ontkomen. Er viel één dode, die vrijdagavond nog onder het puin lag. Acht mensen raakten zwaargewond, van wie er vier vrijdagavond in kritieke toestand waren. Ook een lichtgewonde werd naar het ziekenhuis overgebracht. Vijf mensen waren vrijdagavond nog vermist. In alle gevallen ging het om mensen die aan het gebouw werkten.

Dichte stofwolken

Op een indrukwekkende video kort na het ongeval is te zien hoe omwoners door dichte stofwolken het ingestorte gebouw benaderen en proberen hulp te verlenen aan de slachtoffers. Een aantal uren na het ongeluk is het stof in de wijk met nieuwe appartementsgebouwen neergedaald. Het is opvallend stil. De stellage die tegen de gevel van de school was gebouwd, ligt verbogen en in stukken verspreid over de grond. Het dak is deels vernield. Op een paar meter hoogte hangt een uit de gevel gerukt kozijn, in schril contrast met de helblauwe lucht. Een colonne ambulances staat klaar, en de brandweer loopt af en aan.

In het puin zoeken speurhonden naar de vijf vermisten, met wie op dat moment nog geen contact gelegd is. Het zoeken verloopt niet gemakkelijk, verklaart een woordvoerder, want het puin is te gevaarlijk en instabiel om door de brandweer zelf door te zoeken. Kranen moesten in de loop van de avond helpen om het puin omhoog te halen, en ook een aannemer met gespecialiseerd materiaal werd ingeroepen om te helpen. De zoektocht naar de vermisten kan, als het moet, de hele nacht doorgaan.

Wat er mis is gegaan, was vrijdagavond nog niet duidelijk. Mogelijk is er een menselijke fout gemaakt, verklaarde ondernemer Michel Van den Brande van het bedrijf Kontrimo, eigenaar van de stelling, op Radio 1. Een ploegbaas van aannemer Democo gaf bij Het Laatste Nieuws aan dat tijdens sloopwerkzaamheden de metalen steunbalken aan de buitenkant wellicht niet goed genoeg gebouwd waren. Om acht uur kwam minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden ter plaatse. Een politiewoordvoerder wilde niet vooruitlopen op de oorzaak: „Meer onderzoek volgt later. Onze eerste zorg gaat nu eerst naar de slachtoffers.”