Alleen tiener die graag wil, inzetten voor groepsimmuniteit

Als alle volwassenen zich nou volwassen gedragen en zich laten inenten tegen corona, hoeven de tieners er niet aan te beginnen. Zo ongeveer is de opvatting van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde samen te vatten. „Ik zou het betreuren als we tieners moeten inzetten omdat sommige volwassenen te beroerd zijn zich te laten vaccineren”, aldus voorzitter Károly Illy.

Het draait allemaal om de vraag hoe de maatschappij het snelst groepsimmuniteit bereikt zodat het corona-virus, en alle nieuwe varianten, zo min mogelijk kans maken. 85 procent van de volwassenen zou daarvoor moeten worden ingeënt, óf zelf Covid-19 hebben doorstaan, volgens de nieuwste inzichten.

Als na de zomer blijkt dat te weinig volwassenen zich hebben gemeld voor vaccinatie, dan zouden gezonde tieners kunnen worden opgeroepen. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) ziet dat zitten, zei hij woensdag. De Gezondheidsraad buigt zich nog over de kwestie.

Een kwestie is het wel. De nuchterste ouders zullen onmiddellijk hun tieners naar voren schuiven, mits zij zelf ook willen. Hup, neem die prik, dan is de hele samenleving eerder van de pandemie af. Ze hebben immers ook al de BMR- en DKTP- vaccins gehad en die tegen HPV en meningokokken. Maar sommige ouders, ook zij die niet tegen vaccinaties zijn zoals kinderarts Illy, vinden dat gezonde tieners er in dit specifieke geval niet zomaar mee moeten worden belast.

Het grote verschil met alle 60-plussers, maar ook andere potentieel kwetsbare volwassenen, is dat gezonde tieners zich echt alleen zouden laten inenten voor de samenleving als geheel. Om het virus in te dammen. Niet om zichzelf te beschermen voor het virus. Dat is een afweging bij vaccinaties die je snel zou vergeten: ja, het is mooi dat elke individuele prik de groepsimmuniteit bevordert, en daar zullen veel gezonde volwassenen het voor doen, maar inenten doet men vooral om zichzelf en zijn gezinsleden te beschermen. Bij tieners valt dat tweede argument helemaal weg, tenzij ze met een grootouder of chronisch zieke patiënt in huis leven.

Hoe erg is dat? Tieners moesten ook meedoen aan de lockdown, waar ze behoorlijk veel last van hadden terwijl ze zelf niets te vrezen hadden van het coronavirus. Ze zijn nu eenmaal onderdeel van de grote groep, al vinden ze op die leeftijd vaak van niet.

De enige reden om hen niet te vragen zich in te enten uit solidariteit is als ze schade zouden kunnen oplopen van het Pfizer- of Moderna-vaccin. De Vereniging van Kindergeneeskunde vindt dat het onderzoek op dat vlak nog te mager is – slechts getest op 1.100 tieners. Geneesmiddelenautoriteit EMA vond dat onderzoek voldoende om het vaccin goed te keuren voor tieners. En zijn zusterorganisaties in de Verenigde Staten en Israël hebben al lang ja gezegd.

Toch weegt het grondwettelijke recht op ‘lichamelijke integriteit’, het recht je níét in te enten als je dat niet wilt, zwaar. Nog meer dan bij volwassenen moet inenten van tieners tegen corona een individuele keuze zijn waar geen morele druk op wordt uitgeoefend.

Er is nog een heel ander argument om gezonde tieners nu niet in te enten. Dat is dat kwetsbare mensen in arme landen helemaal nog niet worden ingeënt, terwijl in het Westen gezonde mensen dat al worden. Elk vaccin zou zo snel mogelijk naar die landen moeten gaan.