Voorkomt kwark na het sporten spierpijn?

‘Wil je het korte of het genuanceerde antwoord”, vraagt sportdiëtist Vera Wisse. Ze is nutrition expert bij wielerploeg DSM (voorheen Sunweb) en zorgde er mede voor dat de DSM-renners tijdens de Giro de juiste maaltijden op de juiste momenten tot zich namen. Op basis van de racegegevens van de renners berekende ze wat ze het beste konden eten.

„Het korte antwoord is: nee.” Of je spierpijn krijgt, hangt namelijk af van meerdere factoren, legt Wisse uit. Ook van je warming-up, je coolingdown en of je lijf gewend is te doen wat je tijdens je training hebt gedaan. „Als je ineens tien kilometer gaat hardlopen zonder voorbereiding, dan heb je daarna sowieso spierpijn.”

Het genuanceerdere antwoord is dat het wel goed voor je herstel is om eiwit te eten na een training. Een training leidt namelijk sowieso tot spierschade. En omdat spieren voor het overgrote deel uit eiwitten bestaan, help het aanvullen daarvan bij spierherstel.

Wisse: „Maar je hoeft het niet te overdrijven. Eiwitten worden nogal gehypet op het moment. Een bakje kwark is vaak beter dan een fancy eiwitshake, of iets soortgelijks.”

De richtlijn is om na je inspanning zo’n 0,2 tot 0,4 gram aan eiwitten per kilo lichaamsgewicht te nemen, vertelt Wisse. Je kunt bij lichte inspanning uitgaan van 0,2 gram en bij zware van 0,4 gram.

„En vergeet ook vooral niet je koolhydraten aan te vullen en rust te nemen om goed te herstellen”, adviseert Wisse.