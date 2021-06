‘Vlaamse regering wist al jaren van vervuilde grond bij chemische fabriek’

De Vlaamse regering en de Antwerpse burgemeester wisten al sinds 2017 dat de grond rondom een chemische fabriek in de Antwerpse voorstad Zwijndrecht mogelijk vervuild was met PFOS. De uitvoerder van werkzaamheden in dat gebied zag destijds signalen van vervuiling en drong bij de autoriteiten aan op metingen en verder onderzoek, maar daar is het om onbekende redenen niet van gekomen. Dat blijk uit informatie die de Belgische omroep VRT in handen heeft.

PFOS werd van 1976 tot en met 2002 geproduceerd in de chemische fabriek van het Amerikaanse 3M in Zwijndrecht. Het zijn chemicaliën die worden gebruikt in producten om bijvoorbeeld textiel water- en vuilafstotend te maken. PFOS is niet afbreekbaar en kan zich bijvoorbeeld in de lever ophopen. Ook kan het de hormoonhuishouding verstoren en is de stof mogelijk kankerverwekkend.

Een deel van het chemische goed is in de grond rond de fabrieksterreinen van 3M terechtgekomen, bleek vorige maand toen graafwerkzaamheden werden uitgevoerd voor de nieuwe Scheldetunnel in Antwerpen. Op sommige plekken zit daardoor tot 26 keer meer PFOS in de grond dan de norm. Het Belgische Openbaar Ministerie heeft een onderzoek geopend.

Voorzorgsmaatregelen

Ook een commissie gaat onderzoek doen naar de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht. Daar is het Vlaamse parlement woensdagavond mee akkoord gegaan, meldt De Standaard. De commissie moet onderzoeken wat er is misgegaan met de vervuiling van de grond, wie daarvoor verantwoordelijk is en welke lessen er voor de toekomst getrokken kunnen worden.

De Vlaamse regering heeft eerder deze week voorzorgsmaatregelen aangekondigd voor bewoners in een straal van tien kilometer rond de fabriek. Zo wordt afgeraden eieren van kippen uit eigen tuin of zelfgeteelde groenten te eten.