VDL Nedcar gaat elektrische busjes bouwen voor Canoo

De Limburgse autofabriek VDL Nedcar heeft een belangrijke nieuwe opdrachtgever binnengehaald. Vanaf 2022 laat de Amerikaanse auto-start-up Canoo modellen bouwen in de fabriek in Born. Dat hebben beide bedrijven donderdagmiddag bekendgemaakt.

VDL Nedcar (5.000 werknemers), onderdeel van het Eindhovense industrieconcern VDL, is de enige autofabriek van Nederland en werkt in opdracht van automerken. Tot en met 2023 produceert BMW er verschillende modellen, maar over de periode daarna bestaat veel onduidelijkheid.

VDL heeft nu in ieder geval voor een deel van de capaciteit vervanging: in 2023 zal het voor Canoo zo’n 15.000 elektrische busjes bouwen. Ter vergelijking: in coronajaar 2020 werden er in Born zo’n 125.000 auto’s voor BMW gebouwd.

VDL, het bedrijf van de familie Van der Leegte (15.000 werknemers in totaal, omzet in 2020 zo’n 4,6 miljard euro), spreek van een „eerste stap” om de toekomst van de fabriek veilig te stellen. Het concern is al langer op zoek naar meerdere nieuwe opdrachtgevers voor de autofabriek. Daarbij kijkt het nadrukkelijk naar start-ups die met elektrische auto’s willen toetreden tot de automarkt: een eigen fabriek openen is voor hen vaak nauwelijks haalbaar, vanwege de enorme kosten.

Oklahoma

Het beursgenoteerde Canoo (400 werknemers) is afkomstig uit Los Angeles en pas vier jaar geleden opgericht. Nedcar is de eerste plek waar de elektrische busjes in productie zullen gaan. Het bedrijf is voornemens op termijn een eigen fabriek te openen in het Amerikaanse Oklahoma.

Lees ook dit verhaal over VDL in coronajaar 2020: Vader Van der Leegte moet mee om ‘de emotie’ over te brengen

VDL, dat naast stadsbussen ook onder meer zonnebanken en gietijzeren truckonderdelen produceert, nam Nedcar in 2012 over van Mitsubishi. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat BMW ook na 2023 nog auto’s zou bouwen in Born, maar vorig jaar werd duidelijk dat de Beierse fabrikant al eerder van het contract af wil.

Om meer flexibiliteit te kunnen bieden bij het binnenhalen van opdrachtgevers is VDL van plan Nedcar – op dit moment al een van de grootste fabrieken van Nederland – uit te breiden. Deze uitbreiding is ook noodzakelijk om ruimte te bieden voor de productie van Canoo.

Omdat nog niet zeker is of dit deel van de fabriek eind 2022 al af is, zal mogelijk eerst voor Canoo gebouwd worden in „tijdelijke huisvesting”, aldus het bedrijf zelf. Overigens produceert VDL zelf ook productielijnen voor autofabrieken.