Vasthoudende ‘staalman’ voert industrieclub aan

De man van staal moest een traantje wegpinken. Zo verwoordde Theo Henrar (61) het bijna een jaar geleden zelf, toen hij vertrok als directeur van Tata Steel IJmuiden. Hij liet zijn geliefde bedrijf in het voorjaar van 2020 noodgedwongen achter, nadat hij moest vertrekken wegens een conflict met de directie van het Europese moederbedrijf.

Vanaf donderdag vertegenwoordigt Theo Henrar Tata Steel toch weer. Althans, een klein beetje dan, als hoofd van de FME, de brancheorganisatie voor de Nederlandse industrie. In zijn functie volgt Henrar de huidige voorzitter, Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, op. Zij stopt na tien jaar aan het hoofd van de invloedrijke afdeling van VNO-NCW.

Met de keus voor Henrar, die al jaren in het bestuur van VNO-NCW zat, krijgt de FME een voorzitter met een ideale achtergrond. De Nederlandse industrie, die Henrar als directeur van ’s lands grootste staalleverancier uitgebreid heeft leren kennen, staat voor een grote klimaatuitdaging en kampt regelmatig met cao-conflicten – thema’s waar de nieuwe voorzitter vanuit zijn vorige functie alles vanaf weet. Nog crucialer is misschien wel dat hij een gigantisch Haags netwerk heeft, en altijd zeer gedreven opkomt voor waar hij voor staat.

Henrar begon ruim een kwart eeuw geleden bij de toenmalige Hoogovens, en werkte zich via verschillende takken van het bedrijf op tot directeur van de fabriek. Als bestuursvoorzitter van een van de grootste industriebedrijven van Nederland onderhield hij intensief contact met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, evenals met premier Mark Rutte, die hij vast meerdere keren per jaar sprak.

Tekenend voor zijn Haagse contacten is de gang van zaken in 2017 rond het hoofdkantoor van een mogelijk nieuw fusiebedrijf van ‘IJmuiden’ en ThyssenKrupp. Henrar instrueerde minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) en topambtenaar Maarten Camps in detail in talloze mails en telefoontjes over hoe ze zich moesten opstellen tegenover de Indiase Tata-directie om het hoofdkantoor van de nieuwe combinatie naar Nederland te halen, bleek uit onderzoek van NRC. Het lukte – hoewel de fusie iets later helemaal niet meer door zou gaan.

Wat Henrar goed kan, zeggen mensen die met hem werkten, is mensen voor zich winnen. Door zijn bevlogenheid en passie voor de industrie heeft hij een enorme gunfactor. Tegelijkertijd is het altijd overduidelijk wat hij wil: subtiel is hij niet, hij legt meteen op tafel waar hij voor komt. Even socializen voor de sfeer kan, maar daarna geen omwegen.

Vervolgens kan Henrar enorm vasthoudend zijn – in eerdere profielen viel wel eens het woord ‘koppig’. Henrar geeft zich niet zomaar gewonnen, hij is gepassioneerd, overtuigd van zijn zaak en zal die tot het einde toe bepleiten: toen Amerikaanse importheffingen op staal dreigden, probeerde hij koste wat kost een uitzonderingspositie voor Tata Steel te bemachtigen in een gesprek met ambassadeur Pete Hoekstra. Zijn afkeer over het feit dat de Nederlandse overheid een nationale CO 2 -heffing wilde invoeren, maakte hij in opiniestukken en interviews voortdurend duidelijk.

Uiteindelijk zit in die vasthoudendheid ook een deel van de oorzaak van zijn vertrek bij Tata. Toen de Europese directie van Tata Steel begin 2020 dreigde te tornen aan de zelfstandige positie van de fabriek in IJmuiden, hield Henrar voet bij stuk: handen af van IJmuiden.

Het maakte hem populair bij het personeel in IJmuiden, minder bij de Europese directie. Henrar en zijn meerdere Henrik Adam wilden beiden niet inbinden. Volgens een geheim intern rapport ontstond vervolgens een onwerkbare situatie die overliep van wantrouwen en verdenkingen – waarna Henrar vertrok.

Bij de FME zal Henrar er bij de regering op gaan aandringen om bijvoorbeeld een permanente deeltijd-ww in te voeren, en meer te investeren in technisch onderwijs en innovatie. Maar een van de belangrijkste taken van Henrar is zorgen voor een stabiele cao voor de metaalsector. In de sector zijn eigenlijk om de zoveel jaar stakingen en loonconflicten, een arbeidsconflict is nooit ver weg. Met Henrar aan het roer kan de vakbeweging zich vast gaan voorbereiden op intensieve gesprekken.