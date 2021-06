Twee doden bij schietpartij in Duitse stad Espelkamp, schutter op de vlucht

Bij een schietpartij in het centrum van de Duitse stad Espelkamp zijn donderdag twee doden gevallen. Dat heeft de politie volgens Duitse media bekendgemaakt. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. De dader is nog op de vlucht en is mogelijk bewapend.

Over de aanleiding van het schietincident is nog niets bekend; volgens de Duitse nieuwszender N-TV gaat de politie vooralsnog niet uit van een aanslag. De Duitse krant Bild meldt dat er een speciale politie-eenheid (SEK) ter plaatse is in Espelkamp. Deze eenheid is onder meer gespecialiseerd in het uitvoeren van high risk arrestaties.

De straat waarin het incident plaatsvond, is afgezet en er is veel politie op de been om naar de verdachte te zoeken. Er is onder meer een politiehelikopter ingezet. De stad Espelkamp ligt in het noordwesten van Duitsland. De gemeente telt bijna 25.000 inwoners.