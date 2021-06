‘Topman Strukton op non-actief gezet door eigenaar Gerard Sanderink’

Algemeen directeur Erik Hermsen van Strukton zou door de omstreden ondernemer en eigenaar van het bouwbedrijf Gerard Sanderink op non-actief gesteld zijn. Dat schrijft Het Financieele Dagblad naar aanleiding van een gesprek met Herman Spenkelink, commissaris bij Oranjewoud, het moederbedrijf van Strukton. Een woordvoerder van Strukton laat aan de krant weten dat de topman „een paar dagen ziek” is en dat Hermsen „een gesprek” met Sanderink heeft gehad.

Hermsen en Strukton waren tegenover NRC niet beschikbaar voor commentaar, Spenkelink laat weten „voorlopig even genoeg gezegd” te hebben. De commissaris noemt de mogelijke ontwikkelingen bij Strukton verder „ook niet zo interessant”. Als Hermsen bij Strukton daadwerkelijk op weg is naar de uitgang, is hij de zoveelste topman bij een bedrijf van Sanderink die plaats moet maken. De gehele top van Sanderink’s IT-bedrijf Centric is inmiddels opgestapt en ook de topman zijn ingenieursbureau Antea Group in Nederland vertrok.

Beslaglegging

De 72-jarige Sanderink is in opspraak geraakt sinds hij een relatie heeft met de zelfverklaard cyber-expert Rian van Rijbroek. Hermsen en Sanderink zijn samen in een conflict verwikkeld met een ex-vriendin van Sanderink, Brigitte van Egten, die jarenlang aan het hoofd van verschillende van Sanderinks bedrijven stond. Nadat Sanderink een relatie kreeg met Van Rijbroek beschuldigde hij Van Egten meerder malen van onder meer fraude en diefstal. De beweringen aan het adres van Van Egten moest Sanderink van de rechter tijdelijk op de site van Strukton rectificeren.

Hermsen raakte bij deze vete betrokken toen Van Egten beslag liet leggen op informatie op de telefoon en computer van Sanderink, op het kantoor van Strukton. Tijdens die beslaglegging bedreigde Sanderink Hermsen en de inspecteur verbaal, waarop Hermsen om een pauze van de beslaglegging vroeg om Sanderink in een aparte kamer tot bedaren te brengen. Tijdens deze time-out werd de telefoon van Sanderink op afstand gewist, waarbij mogelijk bewijsmateriaal verdwenen is.

Deze actie was een nieuwe smet op de naam van Sanderink, maar dreigde ook die van Hermsen en Strukton zelf te bezoedelen. Het bedrijf verkeerde al in een lastige periode, omdat het de afgelopen jaren verliezen op slechtlopende infrastructuur- en bouwprojecten boekte en ook met de stikstof- en coronacrisis te maken kreeg. Sanderink trad in januari van dit jaar zelf af als actief bestuurder bij Strukton, waardoor het takenpakket van Hermsen werd uitgebreid. Het terugtreden van Sanderink zou destijds op verzoek van verschillende klanten van het bouwbedrijf gedaan zijn.

