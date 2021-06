Texanen mogen straks pistool hebben zonder vergunning en training

Inwoners van de Amerikaanse staat Texas mogen vanaf september een pistool bij zich dragen zonder dat ze hiervoor een vergunning hoeven aan te vragen of een training moeten volgen. De gouverneur van de zuidelijke staat, Greg Abbott, heeft woensdag een nieuwe wet ondertekend waarin dit is vastgelegd. The Texas Tribune schrijft dat voorstanders van wapenbezit en conservatieven jarenlang hebben gelobbyd voor een dergelijke wet. In april is de wet aangenomen door het Huis van Afgevaardigden van de staat Texas en begin mei werd het wetsvoorstel goedgekeurd door de lokale Senaat.

Aanvankelijk leken er niet voldoende voorstanders te zijn in de Senaat, maar onder grote druk vanuit de wapenlobby is de wet in mei alsnog aangenomen. Voorstanders van de wet stelden dat Texas het voorbeeld van zo’n twintig andere staten moest volgen waar vergelijkbare wetten gelden. Het is bijvoorbeeld in de staten Ohio, Oklahoma en South-Dakota al toegestaan om zonder vergunning een pistool te dragen. Om de Senaat over de streep te trekken, zijn er wel een aantal aanpassingen doorgevoerd in de nieuwe wapenwet. Zo mogen politieagenten mensen ondervragen als zij een pistool bezitten (ook als zij niet als verdachte zijn aangemerkt). Ook zijn er hogere straffen vastgelegd voor mensen die betrapt worden met een wapen als hen dit recht eerder is ontnomen.

Democraten herinneren aan El Paso

Meerdere Democraten en wetgevers spreken zich uit tegen de wet. Ze vrezen dat criminelen zo makkelijker aan een wapen komen. Daarnaast nemen ze het gouverneur Abbott kwalijk dat hij de wet ondertekent terwijl hij na de dodelijke schietpartij in een Walmart in El Paso in 2019 beloofde dat hij actie zou ondernemen tegen wapengeweld. Zo zegt Veronica Escobar, congreslid voor de Democraten in Texas, dat de nieuwe wet alleen maar meer geweld zal veroorzaken. „Texaanse Republikeinen willen liever de aandacht van de wapenlobby dan dat ze wapengeweld willen voorkomen en de slachtoffers en overlevenden van El Paso en door heel Texas hun laatste eer bewijzen”, schrijft Escobar in een verklaring. Bij de schietpartij in El Paso in 2019 kwamen meer dan twintig mensen om het leven.

Inwoners van Texas moeten op dit moment nog een vergunning aanvragen als zij een pistool openlijk of verborgen willen dragen. Daarvoor moeten zij een training doen van ongeveer zes uur, een examen doen, hun vingerafdrukken vast laten leggen en een schiettest ondergaan. Voor het dragen van een geweer was een vergunning al niet nodig. Op 1 september gaat de nieuwe wapenwet in.