Sywert van Lienden zegt CDA-lidmaatschap op

Ondernemer en mediapersoonlijkheid Sywert van Lienden heeft het lidmaatschap van het CDA opgezegd. Dat heeft de partij donderdag bekendgemaakt. Volgens het CDA is dat „in goed onderling overleg” gegaan.

In een verklaring zegt Van Lienden het verstandiger te vinden dat het CDA „al haar aandacht en energie besteedt aan de toekomst” van de christen-democratie. Hij wil in de toekomst weer in gesprek gaan met het CDA, als de uitkomst van onderzoeken naar mondkapjesleveringen waarbij Van Lienden betrokken was door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn afgerond.

Van Lienden raakte in opspraak door een mondkapjesdeal met het ministerie van Volksgezondheid. Hij zei dat hij dat „om niet” deed en niet uit winstoogmerk handelde. Maar uit onderzoek van Follow The Money bleek dat hij er 9 miljoen euro aan had overgehouden. Zijn twee zakenpartners konden elk 5 miljoen euro op hun bankrekening bijschrijven.

Intern onderzoek

In een interview met Buitenhof zei Van Lienden dat de CDA-top wist dat hij geld had verdiend met de deal. De partij heeft naar eigen zeggen daar een intern onderzoek naar laten doen en daaruit is gebleken dat Van Lienden informatie heeft gegeven aan een vertrouwenscommissie, toen hij zich kandidaat wilde stellen voor de Tweede Kamer. Die informatie is niet gedeeld binnen het CDA, omdat het om een vertrouwelijk proces ging, zegt de partij. Van Lienden heeft zich uiteindelijk teruggetrokken als kandidaat.

Het is al een tijd onrustig bij het CDA. Eind vorige week zegde Pieter Omtzigt zijn lidmaatschap op, omdat een interne memo uitlekte. Daarin schreef hij dat hij zich de afgelopen maanden niet gewaardeerd en soms onveilig voelde binnen de partij.