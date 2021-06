Studentenplatform ‘Zetje In’ wint Over Hoop Prijs 2020

Drie studenten van het platform Zetje In hebben met een burgerinititatief om discriminatie in het onderwijs een vaste plek te geven de Over Hoop Prijs 2020 gewonnen, een geldbedrag van 25.000 euro. Dat heeft de organiserende Stichting Over Holland woensdag met een persbericht bekendgemaakt.

De Over Hoop Prijs, die voor de derde keer wordt uitgereikt, is bestemd voor een persoon of organisatie die in het voorgaande jaar in positieve zin iets wezenlijks overhoop haalde op het grensvlak van cultuur en maatschappij. De prijs ging eerder naar Sociëteit Sexyland en de Bedside Singers Amsterdam, een koor dat zingt voor mensen in de laatste levensfase.

Lees ook: Eerste Over Hoop Prijs voor Sociëteit Sexyland in Amsterdam-Noord

Het platform Zetje In is opgericht door Veronika Vygon (18), Sohna Sumbunu (18) en Lakiescha Tol (19), drie vriendinnen die strijden tegen racisme en discriminatie. Het uitgangspunt van hun platform is dat vooroordelen jegens kleur, culturele achtergrond, gender, geaardheid en religie af zullen nemen als er van jongs af aan aandacht aan wordt besteed in het onderwijs.

Lees ook: Over Hoop Prijs voor Bedside Singers

Kamermotie

Een door Zetje In opgezet burgerinitiatief werd vorig jaar in korte tijd ondertekend door ruim 60.000 mensen. De petitie leidde tot een Kamermotie die werd aangenomen. Het ministerie van Onderwijs implementeert de motie nu door de kerndoelen in het onderwijs aan te scherpen.

De organisatie telt inmiddels veertig vrijwilligers die lesmateriaal ontwikkelen op het snijvlak van burgerrechten, onderwijs en cultuur voor primair en voortgezet onderwijs. Dit lesmateriaal zal binnenkort beschikbaar komen voor de honderden leerkrachten die zich daarvoor hebben aangemeld.

De jury zegt diep onder de indruk te zijn „van de onstuitbare energie, de vakkundigheid van de campagne en de zorgvuldig uitgestippelde ambities van Zetje In”. Het platform maakt volgens de jury ook werk van „de noodzaak om nu, eindelijk, stelselmatig aandacht te besteden aan racisme en discriminatie in de klaslokalen van Nederland”.

Lakiescha Tol, een van drie initiatiefnemers, vertelt hoe verbaasd zij en haar vriendinnen waren toen ze bericht kregen van de prijs: „Heel cool, we hadden nog nooit van de Over Hoop Prijs gehoord.” Ze gaan het geld gebruiken om een stichting op te richten en lesmateriaal te ontwikkelen.