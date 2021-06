Ik sta bij de slagerij in een Zeeuws kustplaatsje en vraag de slager of hij een ‘flat iron steak’ heeft voor de barbecue. Hij vraagt me hoe dat in het Nederlands heet. Die vraag verrast me en ik moet het antwoord schuldig blijven. Zoekend op z’n mobieltje zegt hij dat het een sukade is. Dat komt me bekend voor. Hij heeft het helaas niet en ik bestel een bavette. Bij het afrekenen zegt de slager belerend dat „we die flat iron steak in het Nederlands gewoon een house-steak noemen”.

