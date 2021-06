Roompot wil Landal Greenparks overnemen

Vakantieparkuitbater Roompot wil concurrent Landal Greenparks overnemen. De twee partijen voeren vergevorderde gesprekken voor een overname. Dat meldt Roompot donderdag. Het bedrijf heeft op dit moment meer dan tweehonderd parken en vakantielocaties in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Spanje. Landal heeft parken op honderd locaties, vooral in Noord- en Centraal-Europa. Met de overname wil Roompot doorgroeien op de Europese markt van recreatiebedrijven.

Roompot is sinds vorig jaar in handen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR. Het van oorsprong Zeeuwse Roompot werd voor een onbekend bedrag overgenomen van de Franse investeerder PAI Partners. Het bedrijf is de tweede grootste aanbieder van vakantieparken in Europa, de grootste is Groupe Pierre & Vacances Center Parcs. De Europese nummer 1 positie van Center Parcs komt door de overname niet in gevaar.

Banen

Bij Roompot werken 2.100 medewerkers, bij Landal zo’n 3.000. Over eventueel verlies of juist creatie van banen wist een woordvoerder van Roompot nog niets te zeggen. De overname moet bij groen licht van beide ondernememingsraden nog goedgekeurd worden door de Nederlandse en de Europese mededingingsraad.

Jurgen Van Cutsem, topman van Roompot, is enthousiast over de voorgenomen overname. „Landal GreenParks is een leidende speler met een zeer aantrekkelijke portfolio. We zien een aanzienlijk internationaal groeipotentieel in de gezamenlijke ontwikkeling van onze activiteiten.” Van Cutsem zal aan het hoofd van het nieuwe bedrijf komen te staan.

Ook de baas van Landal, Dirk Anbeek, ziet de overname zitten. „We geloven in een volgende stap voor Landal en een verdere versterking van onze verhuurmogelijkheden door het samengaan met Roompot. Ik ben enthousiast over de combinatie en zie voor alle betrokkenen een succesvolle toekomst tegemoet.”