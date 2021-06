Rechtbank: Belgisch klimaatbeleid schendt mensenrechten en wettelijke zorgplicht

Het Belgische klimaatbeleid is zo ondermaats dat de vier verantwoordelijke overheden er mensenrechten en hun wettelijke zorgplicht mee schenden. Dat heeft de rechtbank in Brussel donderdag bepaald. De zaak was aangespannen door de vereniging Klimaatzaak, namens 65.416 inwoners van België. De federale overheid, het Vlaamse gewest, het Waalse gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn verantwoordelijk voor het Belgische klimaatbeleid.

Wat betreft de schending van mensenrechten haalt de rechtbank specifiek artikelen 2 en 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens aan, respectievelijk het recht op leven en het recht op eerbiediging van het privé-, familie- en gezinsleven. Voor de wettelijke zorgplicht verwijst het vonnis naar het Belgisch burgerlijk wetboek, dat overheden verplicht om op een maatschappelijk zorgvuldige manier te handelen en voorzienbare ernstige klimaatschade te voorkomen”.

Ondanks dat in het vonnis staat dat België te weinig doet om de internationaal gestelde klimaatdoelen te halen, legt de rechtbank de staat geen concrete klimaatdoelstellingen op. De Nederlandse rechtbank deed dit in het Urgenda-vonnis wel, net als Duitse en Franse rechters in vergelijkbare zaken.

Volgens Klimaatzaak is dit wereldwijd de eerste keer dat een rechtbank erkent dat „burgers rechtstreeks, persoonlijk en reëel risico lopen” vanwege klimaatverandering. Ook is het gezien de ingewikkelde Belgische staatsstructuur een primeur dat de federale staat en de drie gewestelijke overheden gezamenlijk en individueel verantwoordelijk worden beschouwd voor het klimaatbeleid. De vereniging noemt het vonnis een „duidelijke juridische overwinning en het glas is vol, maar er staat nog geen schuim op”. Klimaatzaak heeft nog een vergelijkbare rechtszaak lopen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.