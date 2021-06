Raad Rotterdam stemt voor nieuw onderzoek naar Museum Boijmans Van Beuningen

De Rotterdamse gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met een derde onderzoek naar de verbouwing van Museum Boijmans Van Beuningen. Over een half jaar, kort voor de gemeenteraadsverkiezingen, wil de raad een besluit nemen over de toekomst van het rijksmonument (1935).

De nieuwe verkenning gaat over een ambitieuze renovatie en verbouwing van 259 miljoen euro, plus een herinrichting van het achterliggende Museumpark. Volgens het plan krijgt Boijmans een nieuwe ingang, een overdekte passage die aansluit op een nieuw paviljoen voor hedendaagse kunst in het Museumpark, plus een logistieke tunnel door het groen vanaf de Westzeedijk.

Na een verbouwing van ruim negen jaar moet het museum in januari 2028 weer open gaan voor publiek.

‘Enorme kansen en risico’s’

„Het plan biedt enorme kansen, maar ook enorme risico’s”, erkende wethouder Arjan van Gils (D66, financiën en majeure projecten) tijdens het gemeenteraadsdebat. De brede politieke steun die er eind 2018 nog was (38 van de 45 raadsleden), is gaandeweg kleiner geworden. Donderdag stemden 27 raadsleden voor en 22 tegen.

Voor het plan van architectenbureau Mecanoo is nog een tekort van 35 miljoen euro aan externe financiering. Er is ook nog geen overeenkomst met de Welgelegengroep over een investering van 40 miljoen euro. De kosten voor de herinrichting van het Museumpark, die erbij gekomen zijn, zijn nog onbekend en voor zover bekend niet gedekt.

Verder stappen de Belgische architecten Robbrecht & Daem naar de rechter omdat hun voorgevel uit 2003 gesloopt zou worden. Ook is er nog geen akkoord over het afbreken van het paviljoen aan de achterzijde (1991) van architect Hubert-Jan Henket. De Commissie voor Welstand en Monumenten plus de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn hiervan ook „nog niet overtuigd.”

Meer bezoekers voor museum

Als het plan niet doorgaat, valt de gemeente terug op de noodzakelijke renovatie met asbestverwijdering van 171 miljoen euro. Dat is zonde, vinden het college en de coalitie, want met zo’n grote investering verandert dan niets voor Boijmans. Met de ambitieuze verbouwing zou het museum moeten kunnen groeien van 300.000 naar 500.000 bezoekers per jaar, zegt het college.

Bouwwethouder Bas Kurvers (VVD) erkende dat er veel fouten zijn gemaakt in het dossier. „We hebben alles in de verkeerde volgorde gedaan”, zei hij. Boijmans moest eind 2018 sluiten wegens brandveiligheid, toen er nog geen plan en geen geld was. Later haakte de filantropische stichting Droom en Daad af, na een aanbod van 80 miljoen euro.

VVD-raadslid Jan-Willem Verheij vindt het goed om een half jaar „pas op de plaats” te maken, om te kijken hoe het verder moet. Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren, die in de oppositie zit, sprak juist van een raadsvoorstel waarmee de wethouders „hun eigen falen” maskeren: de eerdere ontwerpvisie is radicaal gewijzigd, de kosten zijn 35 miljoen euro gestegen, en het plan is ineens uitgebreid met het Museumpark.

Een aantal partijen twijfelde over de nieuwe verkenning (kosten 2 tot 3 miljoen euro). Coalitiepartij CU-SGP zei „na lang aarzelen” toch vóór te hebben gestemd en wil niet dat het project meer publieksgeld gaat kosten. Leefbaar Rotterdam twijfelde ook en stemde uiteindelijk tegen – al had de oppositiepartij vorig jaar al gezegd uit protest „tegen alle ontwikkelingen” rond Boijmans te stemmen.