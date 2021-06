Oranje wint tweede EK-wedstrijd tegen Oostenrijk met 2-0

Het Nederlands elftal heeft donderdagavond ook de tweede wedstrijd van het EK Voetbal gewonnen en plaatst zich daarmee voor de achtste finales van het kampioenschap. Oranje versloeg Oostenrijk met 2-0 in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

Memphis Depay scoorde in de eerste helft uit een penalty de 1-0. In de tweede helft maakte Denzel Dumfries de 2-0. Met de winst op Oostenrijk heeft Nederland zich niet alleen verzekerd van de achtste finales, maar ook van de groepswinst van poule C. Afgelopen zondag versloeg het Nederlands Elftal eveneens in Amsterdam Oekraïne met 3-2.

Hier verschijnt zo meteen een verslag van de wedstrijd Nederland-Oostenrijk.