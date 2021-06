Omstreden Limburgse landschapstichting IKL zo goed als failliet

De Limburgse Landschapsstichting IKL, in opspraak geraakt door een integriteitsaffaire onder provinciale CDA-politici, staat op het randje van faillissement. IKL heeft de provincie Limburg donderdag tevergeefs om een lening gevraagd.

De stichting schrijft in een persverklaring dat „opdrachten gemist” zijn door de publiciteit over de voormalig directeur, oud-gedeputeerde namens het CDA Herman Vrehen. NRC meldde dat Vrehen IKL-personeel via eigen bedrijven inhuurde, waarmee hij subsidiegelden van onder meer de provincie kon afromen. De affaire leidde tot het aftreden van het provinciebestuur. Door het wegvallen van opdrachten en de kosten voor externe onderzoeken en juridische bijstand zijn de financiële reserves van IKL op.

Lees ook: Gouverneur Theo Bovens en gedeputeerden Limburg stappen op

‘Ontoereikend’

Om „het hoofd boven water te houden” vroeg IKL een lening van 3,5 ton van de provincie Limburg. Johan Remkes, die als commissaris van de koning het dagelijks bestuur vormt, – nieuwe gedeputeerden moeten nog worden aangesteld – weigert echter de lening te verstrekken. „Zowel liquiditeit, solvabiliteit als rentabiliteit van IKL zijn ontoereikend”, schrijft Remkes in een brief aan Provinciale Staten. IKL zegt de medewerkers inmiddels te hebben geïnformeerd. Of inmiddels surseance van betaling of een faillissement is aangevraagd, wil een woordvoerder van de stichting niet zeggen.