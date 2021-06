OM vervolgt rapper Akwasi niet voor opruiende tweets

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat rapper Akwasi niet vervolgen voor oude tweets die aan zouden zetten tot geweld tegen vertolkers van Sinterklaas of Zwarte Piet. Dat heeft het OM donderdag bekendgemaakt. Op het moment van de aangiften tegen de rapper waren de tweets negen en elf jaar oud. Het OM vindt het „niet opportuun” om na zo’n lange tijd over te gaan tot vervolging.

Er zijn meer dan twintig aangiften gedaan tegen de berichten die tussen 2009 en 2012 zijn geplaatst. Twee van de tweets zijn volgens justitie wel strafbaar omdat ze opruiend zijn. Zo twitterde Akwasi op 30 oktober 2009: „RT @StatikMusic: Kan iemand sinterklaas dit jaar van die boot schieten, ik leg €500 op z’n hoofd.// Brraapp !!!”. In november 2011 twitterde hij: „Gaat er iemand nou ooit nog een Zwarte Piet knallen of moet ik het doen? #damn”.

Naast het feit dat de tweets lang geleden zijn geplaatst, houdt het OM ook rekening met het feit dat de rapper expliciet afstand heeft genomen van de berichten. Dat deed hij in een statement waarin hij ook publiekelijk afstand nam van de opruiende uitlatingen die hij tijdens de Black Lives Matter-demonstratie op 1 juni 2020 op de Dam in Amsterdam heeft gedaan. Akwasi deed toen afstand van de in zijn ogen „onbezonnen en kwetsende tweets over Zwarte Piet” en verwijderde tijdelijk zijn Twitteraccount.

