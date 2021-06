Nederlands elftal wint van Oostenrijk en gaat als groepswinnaar naar achtste finale

Het Oranjelegioen kan op reis. Eindelijk. Boedapest, volgende week zondag. Daar moet Oranje gaan strijden om een plek in de kwartfinales van Euro 2020. In het enige stadion waar honderd procent publiek aanwezig is. Toeristen zijn er niet toegestaan. Voetbalsupporters wel. Het is een feestje, nu al.

Helemaal overtuigend was het weliswaar niet, de 2-0 zege op Oostenrijk, maar het was voldoende. Misschien is die overtuiging, die aloude dominantie gecreëerd door mannen als Jogan Cruijff, Marco van Basten en Robin van Persie, ook wel te veel gevraagd, na zeven jaar zonder eindtoernooi. Een soort reflex uit het verleden, toen bij de koffieautomaat nog werd aangenomen dat Oranje ging winnen en de volgende ronde heus wel gehaald zou worden.

Ondanks de kleine marges is het tot op heden vertoonde spel in elk geval goed genoeg geweest voor de groepswinst in poule C, met de wedstrijd tegen Noord-Macedonië nog voor de boeg. De eerste plek kan Oranje niet meer ontgaan. En dat betekent dat zondag 27 juni in Boedapest een duel wacht met de nummer drie uit poule D, E of F. Een nog ongewis scenario, dat afhangt van de resultaten bij de achttien groepswedstrijden die na donderdagavond nog gespeeld moeten worden. Zweden, Tsjechië, Duitsland, Kroatië; het kan alle kanten op.

Dit is het gevolg van het grote ideaal van voormalig UEFA-voorzitter Michel Platini, die een EK met 24 landen wilde. Zo drukt de Fransman nog altijd zijn stempel op Euro 2020, ook al is hij geschorst voor frauduleuze betalingen en werd hij dit EK door Cristiano Ronaldo onttroond als EK-topschutter aller tijden. Het was een campagnetruc geweest. In ruil voor hun steun voor zijn voorzitterschap beloofde hij bescheiden voetbalnaties dat het EK óók hun feestje kon worden. Win-win in bobokringen. En dus zijn de achtste finales nog een grote puzzel.

Tussenkomst VAR

Net als zondag tegen Oekraïne knalde Oranje er tegen Oostenrijk meteen bovenop. Zo doe je dat, in wat feitelijk gewoon een thuiswedstrijd is. De Arena deinde van genoegen en zag hoe Frenkie de Jong al na vijf minuten drie Oostenrijkers op het verkeerde been zette. Een vleugje balvirtuositeit als voorproefje.

Vijf minuten later mocht Depay aanleggen vanaf de strafschopstip, na tussenkomst van de VAR. Inderdaad, David Alaba, volgend jaar speler van Real Madrid, ging op de voet van Denzell Dumfries staan. Hard noch bewust, maar wel een penalty, zag de Israëlische scheidsrechter Orel Grinfeeld in tweede instantie op zijn scherm. Depay faalde niet: 1-0.

De Oostenrijkers konden er weinig tegenover zetten. Onaardig was het niet, wat ze lieten zien, maar ze missen de finesse, noem het wereldklasse. Niet dat ze bij kleine clubs spelen – de meeste voetballen in de Duitse Bundesliga – maar al bij al heeft de ploeg van Franco Foda weinig spelers die op eigen houtje het verschil maken zoals De Jong, Depay en Matthijs de Ligt dat zouden kunnen bij Oranje.

Het is als kaiserschmarren zonder suiker: er mist iets. Wie weet had Marko Arnautovic dat kunnen toevoegen, maar de ex-speler van FC Twente zat donderdagavond aan de kant: geschorst door de UEFA vanwege beledigende opmerkingen na zijn goal tegen Noord-Macedonië.

Weer Dumfries

Toch had Nederland het niet makkelijk. Kansen afmaken, het blijft een ding. Terwijl Depay zijn nieuwe aanvalsmaatje Wout Weghorst een assist onthield met een flinke misser, mocht De Boer zich gelukkig prijzen dat De Ligt weer op indrukwekkende wijze stond te verdedigen bij zijn terugkeer in de basis. De Ligt is de portier van Oranje: goed voor messcherpe tackles en de geruststellende uitstraling dat niemand er voorbij komt. Wereldklasse.

In de 67ste minuut vergrootte Oranje zijn voorsprong. Weer Denzel Dumfries. Hij haalde na zijn winnende goal van zondag de internationale pers met zijn levensverhaal – hij was bij het WK van 2014 nog amateur – en verzekerde zich met zijn tweede treffer van het toernooi opnieuw van de nodige aandacht in de media. Een intikker, dat wel, maar dat herinnert straks niemand meer.

De Oostenrijkers persten er nog een slotoffensief uit. Alaba schoot verwoestend hard naast, terwijl Oranje met elf man op eigen helft kwam te spelen. Weg was het overwicht.