‘Luchtkwaliteit Amsterdam en Nijmegen slecht, Groningen het schoonst’

De lucht in Amsterdam is van alle Nederlandse steden het meest vervuild. Ook in Nijmegen is er sprake van een „matige” luchtkwaliteit. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd onderzoek naar de hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide in de Europese lucht van het Europese Milieuagentschap EEA. Van alle steden is de lucht in Groningen het schoonst. Ook Den Haag, Breda, Utrecht en Rotterdam presteren volgens het EEA relatief goed op het gebied van luchtkwaliteit.

Over het hele land bezien is de lucht de afgelopen jaren een stuk schoner geworden. In de afgelopen twintig jaar is de concentratie fijnstof, de grootste veroorzaker van aan vervuilde lucht gerelateerde gezondheidsproblemen, met bijna de helft gedaald. In 2018 constateerde de Gezondheidsraad dat de lucht in Nederland op dat moment „vrijwel overal” aan de Europese normen voldeed.

Lees ook: In Polen gaan veel mensen alleen naar buiten als de app meldt dat de lucht schoon is

Op Europees niveau is de luchtkwaliteit het hoogst in de Zweede stad Umeå. De meest vervuilde lucht werd gemeten in de Poolse stad Nowy Sacz. Ook in veel andere Poolse steden is de luchtkwaliteit laag, net als in Italië. Gemiddeld gesproken is de luchtkwaliteit in Europa de afgelopen jaren wel verbeterd, mede dankzij de coronapandemie.

Van de 323 onderzochte steden voldoet de luchtkwaliteit op 127 plekken momenteel aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In die steden is de kans een stuk kleiner dat inwoners last krijgen van aan luchtvervuiling gerelateerde ziekten. In 2018 zijn naar schatting 417.000 mensen in Europa gestorven door de gevolgen van vervuilde lucht.