Serie Betty seizoen 2 Met: Dede Lovelace, Rachelle Vinberg, Nina Moran, Ajani Russell. Ziggo Movies & Series, 6 afleveringen van 30 minuten. ●●●●●

De hoofdpersonages van Betty hebben niet alleen hun skateboards altijd bij de hand; mondkapjes zijn ook een essentieel onderdeel van hun uitrusting geworden. De nonchalant coole coming of age-serie over een groepje vrouwelijke skaters in New York bracht het stadsleven in het eerste seizoen op een authentieke wijze in beeld. Showrunner Crystal Moselle besloot de coronapandemie niet negeren. Ze verwerkt de crisis op een organische manier in haar serie. Kickflips met mondkapjes op dus. Het nieuwe seizoen legt daarmee een specifiek moment in de geschiedenis vast, zonder dat het de rest van de serie overschaduwt.

De focus van Moselle blijft namelijk op karakterontwikkeling en verhaallijnen over onderwerpen die generatie Z bezighouden. Betty is een serie over de levens van jonge vrouwen die nog steeds moeten vechten voor erkenning. Ja, ze zien er allemaal superhip uit, maar dat wil zeker niet zeggen dat geen problemen hebben. De serieuze en ietwat naïeve Camille groeit dankzij haar skatevideo’s uit tot een socialemediaberoemdheid, maar van de term ‘influencer’ krijgt ze het Spaans benauwd. De dolende Indigo probeert geld te verdienen als supermarktmedewerker. Ze trekt de mondkapjesweigeraars slecht en besluit om tegen betaling te daten met oudere mannen.

De strijd tegen seksisme speelt ook een rol, al zijn de skatende jongens in de serie niet zo lomp meer als ze in het vorige seizoen waren. Stiekem zijn ze zelfs best woke. En: ze willen leren. De pogingen van de bijdehante Kirt om de jongens „op te voeden” vormt een vermakelijk rode draad door het seizoen. Haar boodschap dat ze vrouwen meer moeten respecteren gaat niet alleen over reguliere omgang, maar ook over seks. Kirt deelt tips om vrouwen tevreden te stellen in de slaapkamer, wat haar op slag een goeroe van het skatepark maakt.

In tegenstelling tot een wilde jongerenserie als Euphoria, over drugsproblemathiek, depressies en seksueel geweld, blijft het drama in Betty relatief kleinschalig. Sfeer is vaak belangrijker. Moselle en haar team hebben wederom indrukwekkende shots gefilmd van de skaters die door de stad rollen, vaak onder begeleiding van een uitstekende soundtrack die van pop tot soul gaat.

De coronavraag

Verder is deze reeks een tijdscapsule van New York in de nazomer van 2020 geworden. De verwijzingen naar Black Lives Matter-beweging laten zien welke andere maatschappelijke ontwikkeling het jaar vorm gaf. De meest donkere kant van de crisis zien we ondertussen niet. Het enige ziekenhuisbezoek heeft te maken met een gebroken been.

Veel makers moesten afgelopen jaar de coronavraag beantwoorden: gaan we wel of niet naar de echte wereld verwijzen? De showrunner van de langlopende ziekenhuisserie Grey’s Anatomy dacht aanvankelijk dat mensen geen zin hadden om de corona-ellende ook nog eens in een tv-serie te zien, vertelde ze de New York Times. Haar schrijversteam zag het wel zitten en een medisch adviseur van de serie zag het zelfs als plicht. Het zeventiende seizoen stond uiteindelijk helemaal in het teken van de pandemie. Hoofdpersoon Meredith Grey kwam zelfs in het ziekenhuis terecht met het virus.

Andere makers tonen bewust een wereld zonder het virus. Chuck Lorre, bedenker van sitcoms als The Big Bang Theory, wil geen corona in zijn series, ook omdat comedy’s volgens hem tijdloos moeten zijn.

De worsteling zal nog wel een tijdje blijven bij film- en televisiemakers. Mensen willen niet perse terugdenken aan de ellendige ervaringen, maar de impact op de wereld valt soms niet te negeren. Het tweede seizoen van Betty laat in elk geval zien dat de crisis op een ongeforceerde manier onderdeel kan worden van het verhaal.