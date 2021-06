Justitie seponeert zaak tegen Ruinerwold-vader

Het Openbaar Ministerie (OM) seponeert de aangifte tegen Gerrit Jan van D. (68), de man die zijn kinderen jarenlang vasthield in Ruinerwold. Zijn kinderen deden aangifte tegen hem wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat zou volgens justitie hebben plaatsgevonden in Ermelo, waar een deel van het gezin zich sinds maart is gevestigd. Desondanks seponeert het OM de zaak hoewel „het strafbare feit aanwijsbaar is”. Justitie geeft de voorkeur aan een „andere aanpak dan strafrechtelijke vervolging”, maakt het donderdag bekend. Na zijn huisverbod in Ermelo krijgt Van D. volgens het OM „passende zorg” en dat prefereert justitie boven een vervolging.

Het gezin van Van D. bestaat uit negen kinderen, van wie een aantal sinds een aantal maanden in Ermelo woont. Aanvankelijk vestigde de vader zich daar ook. Begin mei kwam naar buiten dat een van de kinderen aangifte tegen hem had gedaan. Naar aanleiding daarvan besloot de gemeente Van D. eind april een huisverbod op te leggen.

Nadien bepaalde justitie dat hij negentig dagen niet in de omgeving van zijn huis mocht komen. In die periode heeft het OM besloten op welke manier ze zou reageren op de aangifte en te komen tot een „passende interventie”. Daarop is besloten dat de huidige situatie, waarin Van D. passende zorg krijgt, de voorkeur heeft boven strafvervolging. Volgens justitie krijgen de kinderen „ruimte voor hun verdere persoonlijke ontwikkeling”.

Medische toestand

Het OM liet eerder weten dat het bij het beoordelen van de aangifte liet meewegen dat Van D. door zijn gezondheidsomstandigheden niet in staat is berecht te worden. Hij stond terecht voor vrijheidsberoving, mishandeling en misbruik van zijn negen kinderen. De rechtbank van Assen besloot in maart zijn vervolging te staken. Van D. kan door een beroerte in 2016, waarbij hij halfzijdig verlamd raakte en ernstige hersenschade opliep, niet goed meer praten. Volgens de rechter was hij niet in staat het strafproces bewust te volgen en de gevolgen daarvan te overzien.

In 2019 kreeg het gezin in Ruinerwold landelijke bekendheid toen de inmiddels 27-jarige zoon de boerderij ontvluchtte. In een plaatselijke dorpskroeg vertelde hij vervolgens wat zich afspeelde thuis. Daar leefde Van D. met zes van zijn negen kinderen, afgesloten van de buitenwereld. De drie oudsten hadden het gezin eerder verlaten.

Van D. onderwierp zijn kinderen, zo vertelden ze later, aan een religieus geïnspireerd opvoedingsregime. Hij zou ze hebben mishandeld en hebben gestraft op basis van zijn zelf bedachte geloofsnormen. Voor zijn levensonderhoud zou Van D. hulp hebben gekregen van de Oostenrijkse ‘klusjesman’ Joseph B.

