Israëlische ex-premier Netanyahu wil niet verhuizen

Het is tijd om te verhuizen voor Benjamin ‘Bibi’ Netanyahu. Na twaalf jaar in de officiële premierswoning in Jeruzalem moet hij plaatsmaken voor zijn opvolger Naftali Bennett. Maar daar heeft hij duidelijk nog geen zin in. Toen hij in 1999 moest vertrekken, deed hij er zes weken over. Desondanks beklaagde hij zich achteraf dat hij en zijn gezin „zonder waarschuwing met al onze spullen op straat gezet” waren. Nu heeft Netanyahu een vergelijkbare periode gevraagd om zijn spullen te pakken.

„Wie wint de openbare aanbesteding voor de bulldozers om Sara Netanyahu uit de residentie te verwijderen?” is een grap die de ronde doet. Bibi’s echtgenote is een dankbaar mikpunt voor grappen en spot. Ze staat bekend om haar temperament, haar veronderstelde macht over haar man en haar exorbitante uitgavenpatroon. Wellicht leeft de hoop bij de Netanyahu’s dat Bennetts coalitie snel valt, zodat ze zich de moeite van het dozen inpakken kunnen besparen.

Liever ‘fraudeur’ dan ‘premier’

Uit alles blijkt dat Netanyahu er maar moeilijk aan kan wennen dat hij geen regering meer leidt. Na de stemming voor het nieuwe kabinet ging Bibi per ongeluk expres op zijn vertrouwde premiersstoel zitten, tot hij vriendelijk doch dringend werd verzocht plaats te nemen op de plek van de oppositieleider. De gebruikelijke ceremonie voor de nieuwe premier liet Netanyahu afblazen, de overdrachtsvergadering tussen Bennett en Bibi duurde welgeteld 25 minuten. Bibi weigert zijn opvolger premier te noemen; liever spreekt hij over „de leugenaar” of „de fraudeur”.

Begin juni namen demonstranten alvast een verhuiswagen vol dozen mee naar de Balfourstraat om het gezin-Netanyahu tot vertrek aan te moedigen. ‘Balfour’, het adres van de residentie, is symbool komen te staan voor Bibi en zijn gezin en daarmee ook voor alles wat daar volgens zijn tegenstanders mis mee was. Er lopen drie corruptiezaken tegen Benjamin Netanyahu. Sara Netanyahu sloot eerder al een schikking met justitie in een corruptiezaak: terwijl in de residentie een privékok werkte op kosten van de staat, declareerde zij voor tienduizenden euro’s thuis bezorgde maaltijden.

Voorlopig hoeven Sara en Bibi zich nog geen zorgen te maken over een ontruiming. Bennett heeft aangegeven dat hij liever met zijn gezin in zijn huidige woonplaats Ra’anana blijft wonen, zodat zijn kinderen op hun school en vrienden kunnen niet kwijt raken. Die keuze levert overigens weer nieuwe klachten op: bewoners van Ra’anana mopperen dat zij hun bewegingsvrijheid verliezen door alle veiligheidsmaatregelen die zijn vereist voor hun gepromoveerde buurtgenoot.