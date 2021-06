In Omtzigtland missen ze hun Pieter nu al

Hilde Berning, CDA-wethouder in Tubbergen, vertelt me over de basisscholen in de dorpen die bij haar gemeente horen. Ze moesten dicht, er waren te weinig leerlingen. Maar Pieter Omtzigt kreeg in de Tweede Kamer voor elkaar dat het niet hoefde. De rechtbank in Almelo zou verdwijnen – totdat Omtzigt er vragen over ging stellen. En ze legt me uit hoe nadelig de erfbelasting uitpakte als je je bejaarde ouders bij jou thuis had laten wonen, of in een huisje op jouw erf, zoals veel mensen doen in de dorpen van Tubbergen. Maar die wet is aangepast. „Dat komt door Pieter.”

Dan zegt ze: „Als je hem ziet, zou je niet denken: dat is een echte Tukker. Hij heeft niet onze manier van praten, ons accent. Maar hij is een van ons.”

Na het weekend waarin het CDA Pieter Omtzigt kwijtraakte als Kamerlid, hij gaat in zijn eentje verder, ben ik een dag in Omtzigtland: Overijssel. Nergens anders haalde hij bij de verkiezingen van 17 maart zoveel stemmen als daar. In Tubbergen stemden 3.961 mensen op hem, en 763 op Wopke Hoekstra. In Enschede, waar Omtzigt woont: 7.912 stemmen voor hem, 1.621 voor Hoekstra. In Almelo: Omtzigt 3.329, Hoekstra 1.263.

Op het Raadhuisplein in Tubbergen hoor ik van mensen dat Omtzigt heel hard werkt, en dat ze daar van houden in Twente. Dat je op hem kunt „bouwen” en hem kunt „vertrouwen” – ook heel Twents. Als je hem op Facebook een bericht stuurt over problemen die je hebt met de gemeente, wil híj die voor je oplossen. „Hij antwoordt vooral ’s nachts.” En ik hoor dat ánderen hem „de grond in willen boren”.

In zijn vernietigende verhaal over het CDA, dat vorige week naar buiten kwam, lees je hoe Omtzigt zich niet serieus genomen, verwaarloosd en vernederd voelde door de partijtop. En als wethouder Hilde Berning er even over nadenkt: ja, zo voelen ze zich in Twente ook. Tubbergen is de gemeente waar het CDA al heel lang het allerbeste scoort, in de raad heeft de partij de absolute meerderheid. Maar veel aandacht van ‘Den Haag’ krijgt de Tubbergse afdeling niet.

Hilde Berning lacht veel, verbitterd is ze helemaal niet. Ze vertelt over Sybrand Buma die in 2018 het CDA-promotiefilmpje voor de gemeenteraadsverkiezingen kwam opnemen in Tubbergen: de veiligste gemeente van Nederland. De CDA’ers van Tubbergen hadden toen ook een gesprek met Buma en anderen uit de partijtop, waar ze heel tevreden over waren. „We hebben gezegd waar we mee zaten, waar we tegenaan liepen. Wat we nodig hadden.”

En daarna? „Daarna bleef het stil.”

Op het Binnenhof hoor ik van CDA’ers dat ze het nooit hardop zullen zeggen: ze zijn blij dat Omtzigt weg is. Ze vonden hem vaak dwingend, emotioneel, sociaal onhandig. Maar kunnen de CDA’ers van Tubbergen zonder hem? „Ik moet er niet aan denken”, zegt Hilde Berning. „Hij blijft onze man in Den Haag.”

Petra de Koning (p.dekoning@nrc.nl; @pdekoning ) schrijft elke donderdag op deze plek een column.