‘In 2028 moeten problemen in Groningen opgelost zijn’

De versterkingsoperatie in het Groningse gaswinningsgebied moet in 2028 afgerond zijn. Dat zegt inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in een interview met NRC. „De overheid krijgt het aan de Groningers niet uitgelegd dat dit langer gaat duren.”

Eind 2020 kwam de onafhankelijke toezichthouder, het SodM, met de mededeling dat in het huidige tempo de versterkingsoperatie nog zeker twintig jaar gaat duren. Daar is de afgelopen maanden weinig verandering in gekomen.

„In 2015 is er gesproken over de noodzaak van de versterking en gezegd dat het in vijf à zeven jaar gerealiseerd zou zijn. Dan waren we nu klaar geweest. Terwijl we nu nog aan de start staan”, zegt Kockelkoren. „Dat kan niet. Deze opgave moet binnen zes tot zeven jaar gerealiseerd zijn.”

In het Groningse gaswinningsgebied moeten mogelijk zo’n 26.000 huizen worden versterkt, zodat mensen veilig hun huis kunnen verlaten bij een zware beving. Die versterkingsoperatie loopt zeer stroef. Elk afzonderlijk huis moet worden geïnspecteerd, beoordeeld en uiteindelijk versterkt – een proces van jaren. Tot nu toe zijn nog geen 2.000 huizen daadwerkelijk versterkt. De helft van de 26.000 huizen heeft nog geen eerste inspectie gehad.

In een reactie zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor 1 juli met een brief te komen over de versterkingsplannen. „Uiteraard doen we er alles aan, met het belang van de bewoners voorop, om de versterking zo snel mogelijk af te ronden”, schrijft de woordvoerder.

Op de achtergrond speelt een conflict tussen de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en het kabinet over de rekening. De NAM gaat niet over de versterkingsoperatie, maar moet wel de schade vergoeden die is ontstaan door gaswinning in het gebied. Vorig jaar kostte dat de NAM 1 miljard euro.

Lees hier het interview met Inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren: ‘Groningen krijgt niet de urgentie die het verdient’

Hoorzitting in Tweede Kamer

Johan Atema, directeur van de NAM, zei in mei tegenNRC dat, uitgaande van een rapport van TNO, slechts vijftig in plaats van de circa 26.000 huizen versterkt hoeven te worden in het gebied. Het SodM noemde dat onjuist en „betreurenswaardig, omdat de uitspraak voor onnodige onrust zorgt in Groningen”. Volgens de toezichthouder baseert de NAM zich op een model, maar kun je dit niet gebruiken om „op afstand” een inschatting te maken van het aardbevingsrisico. Daarvoor moet elk huis apart worden geïnspecteerd.

Ondertussen heeft Atema spijt betuigd over zijn uitspraak. „Het spijt me dat ik zoveel onrust heb veroorzaakt. Het spijt me dat ik de frustratie heb laten oplopen”, zei hij tegen RTV Noord. Begin juli moet de NAM zich verantwoorden in de Tweede Kamer tijdens een hoorzitting over de uitspraken.

Interview pagina E6-7