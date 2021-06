Hamer ontvangt op vrijdag alle hoofdrolspelers kabinetsformatie samen

Alle hoofdrolspelers in de kabinetsformatie schuiven vrijdag samen aan bij informateur Mariëtte Hamer. Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA), Lilianne Ploumen (PvdA), Jesse Klaver (GroenLinks) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) zijn om 16.00 uur welkom bij Hamer. Afgelopen weken ontving Hamer de partijen steeds in wisselende samenstellingen.

Tot nu toe verloopt de formatie van een nieuw kabinet moeizaam. Er kan geen meerderheidskabinet worden gevormd zonder ofwel VVD ofwel D66. VVD en CDA willen op ideologische gronden liever geen samenwerking met GroenLinks en de PvdA, twee partijen die elkaar niet los willen laten. Een meerderheidscoalitie met Volt of JA21, waar eerder nog sprake van was, is niet meer mogelijk na het vertrek van Pieter Omtzigt uit het CDA en daarmee het verlies van één zetel van die partij.

D66 ziet een kabinet met de linkse partijen juist wel zitten en gaat liever niet opnieuw in zee met de ChristenUnie vanwege inhoudelijke verschillen op het gebied van medisch-ethische kwesties. In het huidige kabinet Rutte III, waarin D66 en CU ook samenwerken, wisten de partijen een compromis te bereiken over deze kwesties, maar Kaag stelde eerder al dit akkoord niet in stand te willen houden voor de komende regeerperiode.

