Dreiging ‘zorginfarct’ houdt aan: opleidingen leveren te weinig nieuw personeel

Tijdens de coronacrisis moest het land op slot. Niet omdat er te weinig apparaten waren, onvoldoende bedden of een gebrek aan geld. Nee: er waren vooral te weinig verpleegkundigen om de intensive cares extra op te schalen.

Ziekenhuizen kampten vóór corona al met een personeelstekort van ongeveer dertienduizend medewerkers. Nu het virus is ingedamd, moeten zij een achterstand wegwerken van naar schatting honderdveertigduizend operaties. Vandaar de vraag: hoe staat het nu met het personeelstekort?

Er is voor de inhaalzorg veel personeel voor operatiekamers nodig, vooral anesthesiemedewerkers en operatieassistenten. Daarnaast zijn er extra IC-verpleegkundigen nodig.

Over deze beroepen is er goed en slecht nieuws. Het goede nieuws: er is geen massale leegloop geweest vanwege de druk op ziekenhuizen door Covid-19. In de media verschenen veel verhalen van oververmoeide verpleegkundigen. Managers vreesden dat personeel er massaal de brui aan zou geven.

Maar Covid-19 heeft geen invloed gehad op de aantallen IC-verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en operatie-assistenten in ziekenhuizen. Dat blijkt uit cijfers van het Capaciteitsorgaan, een instantie die kijkt naar de benodigde instroom in de zorg. Het aantal IC-verpleegkundigen steeg zelfs licht, en vorig jaar zijn er meer mensen begonnen aan de opleiding tot IC-verpleegkundige.

Lokaal grote tekorten

Dan het slechte nieuws: het is nog veel te weinig. Het Capaciteitsorgaan berekende dat er meer dan twee keer zoveel operatie-assistenten opgeleid moeten worden om aan de toekomstige vraag te voldoen. En een derde meer IC-verpleegkundigen dan nu. Daarbij is niet gekeken naar ziekteverzuim; mogelijk waren hierdoor minder IC-verpleegkundigen beschikbaar.

Lokaal zijn de problemen nog groter. In de regio Arnhem en Nijmegen zijn slechts acht studenten begonnen aan de opleiding voor operatie-assistent. Terwijl er volgens het Capaciteitsorgaan 63 nodig zijn om aan de regionale vraag te voldoen. In Utrecht moeten er twee keer zoveel anesthesiemedewerkers worden opgeleid.

Marjolein Tasche, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, maakt zich veel zorgen om anesthesiemedewerkers. „Zij zijn zwaar belast geweest in coronatijd. En nu zijn ze de meest cruciale schakel bij de inhaalzorg. Opereren zonder een anesthesiemedewerker kan niet.”

Tasche is bestuurder van het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam. Dat ziekenhuis heeft pakweg vijftig vacatures openstaan, waaronder voor operatiekamerpersoneel en anesthesiemedewerkers. „Bijvoorbeeld verpleegkundigen op de spoedeisende hulp en intensive care, operatie-assistenten en anesthesiemedewerkers. Het is penibel. Tegelijk worden er bij ons zo'n 180 professionals opgeleid.”

Tijdens de eerste coronagolf werden ziekenhuisopleidingen deels stilgelegd. Daarom stroomden er vorig jaar 3 procent minder studenten in bij de ziekenhuisopleidingen dan een jaar eerder.

Daar staat tegenover dat vooral op hbo-instellingen de afgelopen jaren flink meer studenten verpleegkunde zich meldden. De instroom daar nam dit studiejaar zelfs met vijftien procent toe, blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen.

Jaap Kappert, bestuurslid van de beroepsvereniging van verpleegkundigen V&VN, denkt dat Covid-19 daarbij heeft geholpen. „Er was veel aandacht voor wat verpleegkundigen doen en hoe moeilijk dat werk is. Dat heeft mensen niet afgeschrikt, het lijkt ze juist interessant.”

Lange opleidingstijd

Toch zijn de problemen nog lang niet opgelost. Het duurt lang voordat ziekenhuizen van de studenten gaan profiteren. Het kost bijvoorbeeld 5,5 jaar om IC-verpleegkundige te worden. En de tekorten zijn immens: het Prognosemodel Zorg en Welzijn berekende eerder dat het personeelstekort volgend jaar sectorbreed zal zijn opgelopen tot 53.000 à 74.000 mensen. De Sociaal-Economische Raad berekende eerder dat er in 2040 ongeveer twee miljoen zorgmedewerkers nodig zijn, in plaats van de huidige 1,4 miljoen mensen.

Ziekenhuisbestuurders zitten in dubio. Meer personeel aannemen kost tijd en geld, terwijl zij vanwege landelijke afspraken (het zogenoemde Hoofdlijnenakkoord) juist geen extra geld mogen uitgeven. Ze vragen 600 miljoen euro om onder meer te kunnen investeren in het behouden en aantrekken van medewerkers.

Ziekenhuisbestuurders verwijzen daarbij ook naar een recent SER-rapport, waarin staat dat de salarissen van bepaalde groepen zorgmedewerkers structureel hoger moeten worden om de zorg aantrekkelijk te houden.

Een andere oplossing zou kunnen zijn dat ziekenhuizen meer samenwerken bij hun personeelsproblemen. Volgens Kappert kan dat veel beter. „Als een ziekenhuis een tekort heeft aan IC-verpleegkundigen worden extra mensen opgeleid. Maar wanneer dat omslaat in een overschot, moeten zij weer weg. Ziekenhuizen moeten meer gezamenlijk gaan opleiden.”

Volgens Tasche gebeurt dat in sommige regio's al, zoals in Brabant en Rotterdam. „Wij hadden hier laatst bijvoorbeeld voldoende obstetrieverpleegkundigen en konden onze studenten geen baan meer geven. Maar onze collega's uit het Diakonessenhuis in Utrecht zeiden: „Blijven opleiden, wij hebben ze keihard nodig”.”

Toch kan het nog beter, zegt Tasche. Binnen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen wordt nu gesproken over een landelijke dwingende afspraak om het personeelstekort meer regionaal samen op te pakken, in plaats van personeel bij elkaar weg te kapen.

Een andere kwestie die opgelost moet worden, is dat veel verpleegkundigen en zorgmedewerkers afhaken. Soms al kort nadat ze hun diploma hebben gehaald.

Een gebrek aan carrièreperspectief is daarbij volgens Kappert een belangrijke oorzaak. „Het komt vaak voor dat mensen jaren in een ziekenhuis werken zonder dat iemand ooit vraagt: wat zijn je ambities eigenlijk? Er is ook nauwelijks aandacht voor vervolgopleidingen.”

Het zou helpen als mensen hun werk kunnen afwisselen. Bijvoorbeeld door parttime op de intensive care te werken, en de andere helft van de week op de spoedeisende hulp. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om tegelijk op de spoedeisende hulp en in de ambulancezorg te werken.

Maar stel dat de ziekenhuizen meer personeel krijgen. Dan betekent dat nog niet dat het personeelstekort in de zorgsector dan is opgelost. Kappert: „De komende jaren zal het tekort aan personeel in de ouderenzorg en de wijkverpleging ook enorm toenemen. Als dat niet opgelost wordt, lopen ziekenhuizen alsnog over omdat mensen niet naar huis kunnen na hun behandeling. Als er niet fundamenteel iets verandert, krijgen we een zorginfarct.”