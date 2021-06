Deense bond: Eriksen krijgt een inwendige defibrillator

Bij Christian Eriksen wordt een inwendige defibrillator aangebracht. De Deense voetballer zakte zaterdag ineen bij een EK-wedstrijd tussen Denemarken en Finland vanwege hartproblemen. De defibrillator kan ingrijpen bij hartritmestoornissen. De voetbalbond van Denemarken maakt donderdagochtend bekend dat hiertoe is besloten na overleg met specialisten en de speler zelf. Eriksen ligt in een ziekenhuis in Kopenhagen.

Niet in elk Europees land is voetballen met zo’n hartkastje toegestaan, zo is dat in Italië verboden. Het Zuid-Europese land hanteert strikte gezondheidscriteria en een defibrillator is niet toegestaan. Als Eriksen ooit weer in staat is om te voetballen, zal hij dat dus niet bij zijn huidige club Internazionale kunnen doen. In Italiaanse media stelde de voorzitter van de club dat Eriksen zijn ploeggenoten had laten weten „snel terug te keren”. Ook sprak hij de hoop uit weer te kunnen trainen. In Nederland draagt international Daley Blind- een vriend en oud-ploeggenoot van Eriksen - een defibrillator.

Zaterdag sloeg de schrik toe in het stadion in Kopenhagen waar Denemarken en Finland hun eerste groepswedstrijd op het EK speelden. Na een ingooi viel Eriksen voorover en verloor hij zijn bewustzijn. De middenvelder werd direct gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Daar vertoonde hij weer tekenen van leven. Inmiddels gaat het naar omstandigheden goed met hem. Hij wordt ter observatie in het ziekenhuis gehouden.