Eerste tropische dag van het jaar: 30,3 graden in De Bilt

De temperatuur steeg donderdag rond 14.00 uur naar 30,3 graden bij weerstation De Bilt, waarmee de eerste officiële tropische dag van het jaar een feit is. De temperatuur kan nog stijgen tot 32 graden in De Bilt en zelfs tot 34 graden in het oosten van het land, voorspellen verschillende weerplatforms donderdag. Donderdagnacht en vrijdagochtend zullen naar verwachting zware onweersbuien volgen. Het KNMI geeft vanwege het te verwachten noodweer voor heel Nederland ‘code geel’ af.

De eerste officiële tropische dag van het jaar valt ongeveer twee weken eerder dan gemiddeld, stelt meteorologiewebsite Weer.nl. Dagen worden ‘tropisch’ genoemd op het moment dat de temperatuur in De Bilt stijgt tot boven de 30 graden. De laatste tropische dag van het jaar was vorig jaar op 15 september. Dit was de laatste tropische dag sinds 1901, wat betekent dat de periode zonder dit soort hoge temperaturen relatief kort was van vorig jaar tot dit jaar.

Volgens het KNMI zijn er door klimaatverandering steeds meer zomerse dagen in het jaar. Momenteel is het ongeveer vijf dagen per jaar boven de 30 graden in De Bilt. Dit gemiddelde lag in de jaren 40 van de vorige eeuw op één tropische dag per jaar. In 2020 noteerde De Bilt twaalf tropische dagen. Ook worden er hogere maximumtemperaturen vastgesteld.

