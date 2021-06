Eerste Kamerlid Martin van Rooijen nieuwe leider 50Plus

Martin van Rooijen volgt Liane den Haan op als nieuwe leider van 50Plus, zo heeft de partij donderdag bekendgemaakt. 50Plus haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart één zetel, maar raakte deze kwijt na het vertrek van Den Haan uit de partij in mei. Van Rooijen zit momenteel in de Eerste Kamer. Het partijbestuur noemt Van Rooijen iemand met „een hele lange ervaring zowel in de politiek als daarbuiten”.

50Plus zegt dat het feit dat de partij „niet over zijn zetel kan beschikken in de Tweede Kamer” niet betekent dat „het geluid van 50Plus op het Binnenhof is verstomd”. Met het vertrek van Den Haan verdween 50Plus voor het eerst in negen jaar uit de Tweede Kamer. Oprichter en voorzitter van de partij Jan Nagel noemde de keuze van Den Haan destijds „onfatsoenlijk en de ultieme zetelroof” tegenover persbureau ANP.

Van Rooijen was in de jaren zeventig staatssecretaris van Financiën voor KVP, dat later met de ARP en CHU fuseerde tot het huidige CDA. Daarna bekleedde hij functies in het bedrijfsleven, onder meer bij Shell en de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Volgens 50Plus is hij „bij uitstek deskundig op terreinen die voor senioren in Nederland van groot belang zijn zoals pensioenen, belastingen, economie en koopkracht”. Sinds 2015 vertegenwoordigt hij 50Plus in de Nederlandse politiek. In de Eerste Kamer wordt „goed naar hem geluisterd”, aldus het partijbestuur.