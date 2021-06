Een ongeluk zit in een klein hoekje

Het is maandag 16 september, 1991. De 25-jarige Lotta Lagerberg, geboren in Zweden en student in Amsterdam, staat voor het stoplicht op het kruispunt Molukkenstraat-Zeeburgerdijk. Het is een bewolkte, frisse zomerdag, ze draagt jeans, gympen en een trui, en is in haar nopjes met haar chique leren tas, die ze net van haar vriend cadeau heeft gekregen. Naast haar staat een vrachtwagen die rechtsaf wil slaan. Vlak voor het stoplicht op groen springt kijkt ze nog even op haar horloge. Het is kwart over drie ’s middags.

Als Lotta rechtdoor fietst, wordt ze geschept door de vrachtauto. De chauffeur heeft haar niet gezien en het zware voertuig zal haar meters ver meesleuren. De toevallig voorbij fietsende trauma-arts die onder de wagen kruipt zodra deze tot stilstand is gekomen, treft daar een zwaargewonde vrouw: haar linkerbeen is op honderd plekken gebroken, haar rug is gebroken en haar hele rechterbeen ligt open – de huid is er van de heup tot de voet af, pezen en spieren zijn kapot of beschadigd, haar knie ligt aan gruzelementen. „En mijn nieuwe tas was ook naar de gallemiezen”, vertelt ze nu, bijna dertig jaar later.

Jamie Sonneveld (31), ongeval 15 april 2017, 9.00 uur. Van Woustraat/Stadhouderskade, Amsterdam. Charlotte (Lotta) Lagerberg (54), ongeval 16 september 1991, 15.15 uur. Molukkenstraat/Zeeburgerdijk, Amsterdam. Foto’s Lotta Lagerberg

Nachtmerries

Ongevallen met rechts afslaande vrachtauto’s en rechtdoor gaande fietsers hebben meestal zeer ernstige gevolgen voor de fietser, zo schrijft de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in 2015 in een onderzoek naar dodehoekongevallen. De fietser, die voorrang heeft, wordt soms over het hoofd gezien. Ondanks maatregelen – bijna alle vrachtauto’s hebben nu goede spiegels en vaak ook camera’s – blijft het voor chauffeurs soms lastig, vooral in drukke en onoverzichtelijke verkeerssituaties. Jaarlijks vallen er ongeveer tien doden door een dodehoekongeval, bij degenen die het overleven is relatief vaak sprake van ernstig letsel. De meeste ernstige ongevallen gebeuren in de bebouwde kom.

Lotta Lagerberg gaat na die noodlottige dag jaren tegemoet van ziekenhuisopnames, operaties, huidtransplantaties, revalidatietrajecten en „vechten, heel hard vechten om te zorgen dat ik er weer bovenop kwam. Ik moest opnieuw leren lopen, heb als een topsporter jarenlang elke dag getraind. Met ups en downs en heel veel pijn. Ik ben bij de psychiater geweest voor ptss en nachtmerries: ik had de meest akelige dromen over ongelukken.”

Maar radeloos? Nee zegt ze, radeloos is ze nooit geweest. „Ik ben positief geboren. Het overkomt je en dan probeer je daar het beste van te maken. Toen ik in het ziekenhuis lag werd me slachtofferhulp aangeboden. Ik keek om me heen: wíé moet je hebben? Ik heb me nooit een slachtoffer gevoeld.”

Ina Terlouw (54), ongeval 9 maart 2016, 8.45 uur. Schelluinsestraat/Banneweg, Gorinchem. Hans Versteeg (57), ongeval 24 augustus 1987, 13.00 uur. Merwedestraat /afrit N3, Dordrecht. Foto’s Lotta Lagerberg

Fotografie is vertalen

Na jarenlang te hebben gewerkt als vertaler en docent Zweedse Taal en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam besloot Lotta Lagerberg zich acht jaar geleden in te schrijven voor een opleiding tot fotograaf. „Mijn voet deed het ineens niet meer, een van de vele complicaties als gevolg van het ongeluk. Weer moest ik de medische molen in. Ik zat thuis op de bank en dacht: en nú heb ik genoeg gevochten, ik ga iets doen wat alleen maar leuk is voor mij.”

Ze rondde eerst in Amsterdam de Fotovakschool af en zit daar nu in het derde jaar van de Fotoacademie. „Fotografie is eigenlijk ook een vorm van vertalen. Je interpreteert wat je ziet, geeft daar vorm aan. In plaats van met woorden vertel je een verhaal met beelden.” Ze besloot een serie portretten te maken van lotgenoten, mensen die net als zij een dodehoekongeval hadden overleefd. De titel: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Hoe gaan zijn hiermee om, vroeg ze zich af. „En plotseling kreeg ik, door hun verhalen, weer nieuwe woorden voor wat ik zelf had meegemaakt.”

De Italiaanse Sylvia Gatti bijvoorbeeld, die in 2019 door een vrachtauto werd geschept, probeert in haar kunst – ze studeert aan de Rietveldacademie – haar pijn te verwerken. „Zij spreekt over traces, sporen die het ongeluk nalaat, niet alleen als fysieke littekens, maar ook in je levensloop. Je volgt vanaf dat moment een ander pad, je bent niet meer wie je was.” En Ina Terlouw maakt gedichten, waarmee ze het ongeluk en de nasleep een plek probeert te geven.

Humor heeft me ver gebracht /

Dat ik mijn been nog heb en kan lopen hadden ze niet verwacht

Lagerberg koos ervoor de mensen thuis te fotograferen, in de intimiteit van hun eigen huis. Zittend, omdat dat vanwege de gevolgen van het ongeluk nou eenmaal comfortabeler voor hen is. „In mijn portretten laat ik de mens als geheel zien, z’n hele wezen. Niet: hier ben ik en dit is mijn pijn. Je bent nog zoveel meer dan dat.”