Eén dode bij aanval op partijkantoor pro-Koerdische HDP in Turkije

Bij een beschieting van het partijkantoor van de pro-Koerdische partij HDP in de stad Izmir is op donderdagochtend een partijmedewerker om het leven gekomen. Dat melden Turkse media. HDP bevestigt in een verklaring het overlijden van een van hun leden en noemt de regering en het ministerie van Binnenlandse zaken schuldigen van de aanval: „Zij zien ons als doelwit en lokken dit soort aanvallen daarmee uit.”

HDP is een linkse partij en de op een na grootste oppositiepartij in het Turkse parlement. In slechts 6 van 65 gemeentes die HDP won bij de lokale verkiezingen in 2019 bestuurt de partij daadwerkelijk: tientallen partijleden zijn in 2020 uit hun functie gezet omdat de regering ze ervan beschuldigde banden te hebben met de Koerdische terreurorganisatie PKK. Velen van hen worden vervolgd en zitten vast. Afgelopen februari arresteerde de Turkse regering nog eens 139 HDP-leden. De partij ontkent zelf banden met de PKK te hebben.

Grijze Wolven

De Turkse politie heeft een verdachte van de aanval opgepakt, die het volgens de Turkse krant Cumhuriyet gemunt had op de HDP omdat „hij de PKK haat”. De man zou zelf verklaard hebben als eenling te hebben gehandeld en niet aan een organisatie verbonden te zijn. Op een recente Instagramfoto maakt de verdachte het teken van de zogeheten Grijze Wolven, een extreemrechtse, nationalistische groep die de Europees Parlement aan de lijst van terroristische organisaties wil toevoegen. In Frankrijk is de organisatie al verboden.

In een persconferentie, die een paar uur na de schietpartij gehouden werd, zei mede-fractievoorzitter Mithat Sancar dat hij vermoedt dat de verdachte eigenlijk een „bloedbad” had willen veroorzaken. Veertig partijleden zouden op het kantoor in Izmir bijeenkomen voor een vergadering, die op het laatste moment was verzet. Op Twitter schrijft de partij dat ze „allerlei legitieme strijdmiddelen op het gebied van democratische politiek” gaat gebruiken om door te gaan met oppositievoering. „Geen moorden, geen samenzweringstheorieën, geen bedreigingen zullen ons stoppen!”

