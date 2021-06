Directie prodemocratische krant Hongkong van bed gelicht

Vijf directieleden van de krant Apple Daily zijn donderdagochtend lokale tijd gearresteerd door de politie in Hongkong. Persbureau AP meldt dat de vijf thuis werden opgepakt, terwijl circa tweehonderd agenten binnenvielen bij de redactie van de prodemocratische krant. Onder anderen de hoofdredacteur Ryan Law en de directeur van het moederbedrijf van Apple Daily zijn opgepakt.

Volgens de autoriteiten zouden het vijftal mogelijk samenwerken met „buitenlandse elementen” en daarmee de nationale veiligheid in gevaar brengen. De politieoperatie is uitgevoerd in het kader van de vorig jaar aangenomen veiligheidswet in Hongkong, waarmee autoriteiten enige anti-Chinese oppositie de kop in kunnen drukken. Sinds de invoering van de wet zijn diverse oppositieleiders, waaronder mensen die betrokken waren bij de eerdere protesten in Hongkong, gearresteerd.

Apple Daily is een van de weinige kranten die een prodemocratisch geluid laat horen en kritisch bericht over de invloed van China in Hongkong. Vorig jaar vond er ook al een inval plaats bij de krant, toen werd oprichter Jimmy Lai gearresteerd. Hij zit momenteel een celstraf van twintig maanden uit voor zijn rol in de eerdere protesten in Hongkong.