De series van week 24: Physical, Katla en Witch Hunt

Physical

Rose Byrne (Mrs. America, Damages) speelt in de tragikomische serie een Amerikaanse huisvrouw die in de jaren tachtig bezeten raakt door aerobics. Door de verkoop van videobanden ziet Sheila Rubin een kans om een fitnessgoeroe te worden. Bedenker Annie Weisman was eerder een producent van Desperate Housewives. Apple TV+, 10 afleveringen (wekelijks).

Katla

De uitbarsting van een met ijs bedekte vulkaan heeft grote gevolgen voor de bewoners van het IJslandse plaatsje Vik. Een jaar later vinden er allerlei mysterieuze gebeurtenissen plaats. Hoofdpersoon Grima probeert ondertussen haar vermiste zus te vinden. Netflix, 8 afleveringen.

Witch Hunt (Heksejakt)

Noorse misdaadserie over een klokkenluider. Financieel expert Ida Waage moet tijdens haar werk voor een gerenommeerd advocatenkantoor een dubieuze factuur van 450.000 euro goedkeuren. Ze besluit actie te ondernemen, maar dat wordt haar absoluut niet in dank afgenomen. NPO Plus, 8 afleveringen. Ook te zien via MyLum.