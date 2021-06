Crowdfunding nieuw pan-Europees literair tijdschrift geslaagd

Het streefbedrag van een crowdfundingsactie voor een nieuw pan-Europees literair tijdschrift is gehaald. Dat melden de initiatiefnemers donderdag. Voor het opzetten van The European Review of Books was 79.000 euro nodig en intussen is meer dan 83.000 euro binnen. Met het opgehaalde geld moeten in het eerste jaar drie tijdschriften uitgeven worden en iedere week online drie nieuwe essays te lezen zijn.

Het doel van ERB is om bij te dragen aan een „Europese cultuur”. De makers zeggen te willen gaan schrijven „buiten de natie en de metropool”. In het tijdschrift komen stukken in allerlei talen te staan, met daarnaast een vertaling in het Engels. De onderwerpen lopen uiteen van boeken, muziek en theater tot architectuur en politiek. Het magazine wordt in print en in een online versie uitgegeven.

Wanneer het eerste exemplaar verschijnt is nog niet duidelijk, wel dat het „de omvang van een boek” moet gaan hebben. ERB is een initiatief van auteurs Sander Pleij, George Blaustein en Wiegertje Postma en ontwerper Patrick Doan. Voorbeelden voor de ERB zijn de London Review of Books en de New York Review of Books.

Eerder schreef Pleij in NRC dat hij benieuwd is wat „andere Europeanen van [Europese televisieseries] The Crown, Borgen, Lupin, Gomorra en La Casa de Papel vonden. Ik wil samen kijken, luisteren en praten in plaats van slechts respectvol bewonderen wat elke natie heeft geconfisqueerd en tot eigen erfgoed gebombardeerd. Desnoods – ik zeg desnoods – hebben we het over het Europees Songfestival”.