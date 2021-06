Weinig faillissementen in Nederland tijdens crisis in vergelijking met rest van EU

Het aantal faillissementen in Nederland sinds het begin van de coronacrisis ligt een stuk lager dan in de rest van de Europese Unie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag op basis van nieuwe cijfers van het Europees statistiekbureau Eurostat. In het tweede kwartaal van 2020 daalde het aantal faillissementen in de EU nog, waarna het vanaf het derde kwartaal steeds steeg. Vorig jaar kende Nederland met 2.703 faillissementen het laagste aantal gesneuvelde bedrijven sinds de eeuwwisseling.

Waar het aantal faillissementen in Nederland volgens het CBS daarmee momenteel op een „historisch laag niveau” ligt, sneuvelden er het afgelopen jaar in de EU juist meer bedrijven dan het jaar ervoor. Volgens het CBS is het verschil te verklaren door de overheidssteun die Nederlandse bedrijven kregen vanwege de coronacrisis. „Niet binnen alle EU-landen werd in dezelfde mate steun verleend en ook het palet aan ingezette steunmaatregelen verschilde per land”, aldus het CBS.

Het aantal faillissementen in de EU steeg in het eerste kwartaal van 2021 het hardst in Roemenië (150 procent meer faillissementen dan in dezelfde periode vorig jaar) en Spanje (100 procent meer). In België, Frankrijk en Duitsland sneuvelden in die periode juist minder bedrijven dan vorig jaar.